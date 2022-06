Cesare Cremonini: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, date tour 2022, Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata imperdibile di Domenica In. Il salotto televisivo più amato di Mara Venier. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il meraviglioso Cesare Cremonini. Ecco qualche curiosità!

Cesare Cremonini: chi è, età, canzoni

Cesare Cremonini è nato a Bologna il 27 marzo del 1980 ed è un noto cantautore, attore e scrittore. E’ stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo Lunapop, poi nel 2002 Cremonini ha annunciato lo scioglimento e ha proseguito la sua carriera da solista: nel corso degli anni ha pubblicato 7 album in studio, due dal vivo e tre raccolte. Le sue canzoni sono sempre un successo, è amatissimo dal pubblico. Il suo ultimo album si chiama ‘La Ragazza del futuro’. Le sue canzoni non smetteranno mai di essere la colonna sonora delle storie d’amore più belle.

Chi è la fidanzata, vita privata

Cesare Cremonini è stato fidanzato dal 2009 al 2011 con la collega Malika Ayane, ma ora tra i due ci sarebbe una bella amicizia. Non abbiamo tante informazioni sulla sua vita privata, secondo molti ha avuto un flirt con l’ex velina di striscia Ludovica Frasca, ma ora sarebbe felice al fianco di Martina Maggiore, una studentessa originaria di Rimini. I due hanno 19 anni di differenza, ma questo non sembra essere un problema.

Tour 2022

Finalmente, dopo due anni di pandemia, sono tornati i concerti. Tantissimi i fan che non vedono l’ora di poter rivedere il poeta suonare le loro canzoni preferite dal vivo. Andare al concerto di Cremonini è infatti un’esperienza a 360gradi che rimarrà per sempre. Ecco le date del tour ‘CremoniniSTADI2022‘!

“Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022”.

Instagram

Con l’account Instagram @cesarecremonini vanta oltre 1 milione di followers.