Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni quarta puntata: trama episodi di giovedì 2 febbraio 2023

Nuovo appuntamento con l’amatissima fiction Che Dio ci aiuti 7 che ormai da qualche settimana è tornata a farci compagnia nella prima serata di Rai 1. Si tratta di un nuovo capitolo senza dubbio carico di aspettative (specie sul futuro della serie stessa) per via dell’avvicendamento nel ruolo della protagonista. Ad ogni modo fan e telespettatori stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della storia che, come sempre, non è certo avara di colpi di scena anche in questa nuova stagione. Ma cosa vedremo nella prossima puntata in onda giovedì 2 febbraio 2023? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella terza puntata di ieri 26 gennaio nella serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Prima di vedere le anticipazioni vediamo cosa è successo nell’ultima puntata. Suor Angela, com’è noto, ha lasciato, almeno per un po’, il convento degli Angeli e ora è tutto nelle mani di Azzurra, novizia. Azzurra, che sta per diventare suora, ha capito che Suor Teresa può essere sua alleata e potrebbe aiutarla a riportare un po’ di ordine in convento. Intanto, Emiliano si è avvicinato a Sara: la aiuterà ad architettare una vendetta contro l’ex fidanzato, che l’ha tradita. Ettore, invece, ha cercato di allontanarsi da Ludovica e la ragazza si è resa conto che alla base di questo c’è la madre. Questo per ciò che riguarda il primo episodio. Nel secondo invece, intitolato, “Apri gli occhi”, Azzurra si è mostrata stile nei confronti di Suor Teresa e le ha messo una sedia fuori la stanza per non farla uscire. Il Vescovo, intanto, ha dei dubbi su Azzurra e ha chiesto proprio a Suor Teresa di sorvegliarla.

Anticipazioni quarta puntata Che Dio ci aiuti 7, trama episodi

Ma come proseguirà la storia e cosa vedremo la settimana prossima in tv? L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio 2022 sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. Secondo le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa e mentre indaga incrocia con piacere una sua conoscenza. Intanto Emiliano è ‘costretto’ a invitare Sara a una cena di gala ma sembra andare tutto storto. Ludovica, invece, va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe scagionare sua madre, ma nel farlo scopre una verità sulla donna che la mette in crisi.

