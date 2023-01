Che Tempo Che Fa, anticipazioni 15 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di stasera, arriva Fiorello

Dopo la pausa natalizia, i telespettatori ora possono tirare un sospiro di sollievo perché su Rai 3, questa sera, prenderà il via Che Tempo Che Fa, il salotto di Fabio Fazio che da anni, ormai, appassiona il pubblico. Con lui le ‘sue’ presenze fisse, cioè Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, per parlare di attualità e per accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo. E non solo. Ecco tutte le anticipazioni di stasera.

Il campione ‘Pecco’ Bagnaia e Fiorello ospiti da Fabio Fazio

Questa sera tra gli ospiti di Fabio Fazio ci sarà il campione mondiale di MotoGp in carica, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, che si racconterà a cuore aperto. A 27 anni lui è il primo pilota italiano a conquistare la testa della classifica dal 2009, nonché il primo negli ultimi 50 anni a vincere il campionato con una moto italiana, la Ducati, che guida dal 2021. La scorsa stagione ha riportato l’Italia nell’olimpo del motomondiale con 7 vittorie e 10 podi totali.

Ma non finisce qui. In studio ci sarà anche Rosario Fiorello, che da lunedì 16 gennaio sarà di nuovo al timone di Viva Rai 2, il programma amato dagli italiani. In studio Antonio Albanese, protagonista della nuova commedia ‘Grazie ragazzi’.

Tuti gli altri ospiti

E ancora, tra gli ospiti: il senatore Pier Ferdinando Casini, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo e l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Pignarelli. Da Fabio Fazio anche Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Fabio Rovazzi, in radio con ‘Niente è per sempre’, Niccolò Macii e Sara Conti, coppia di punta del pattinaggio italiano, Mara Maionchi, Mago Forest, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. L’appuntamento, quindi, è per stasera su Rai 3, a partire dalle 20: il programma si potrà seguire anche in diretta tv e in streaming sulla piattaforma Rai Play.