Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 19 marzo 2023: anticipazioni

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello, a partire dalle 20 circa, con Che tempo che fa, il talk show che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 marzo 2023.

Chi sono gli ospiti di Fabio Fazio domenica 19 marzo 2023

Stando alle anticipazioni ospiti della puntata saranno: Christian De Sica, ora investigatore dello show del sabato sera Il Cantante Mascherato su Rai 1, Walter Veltroni e Neri Marcorè, rispettivamente regista e attore protagonista del film ‘Quando’, che sarà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 30 marzo ed è tratto dall’omonimo romanzo di Veltroni. E ancora, in studio da Fabio Fazio Giuseppe Fiorello al suo esordio alla regia con il film ‘Stranizza d’amuri’, al cinema dal 23 marzo.

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti della trasmissione di Rai 3 anche Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita Salute San Raffaele, Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, direttore e vicedirettore dell’istituto San Raffaele Telethon per la terapia genetica di Milano, Maurizio Molari, direttore de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, Nello Scavo e Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, Che tempo che fa – il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Come ospiti, invece, i Coma Cose, che si esibiranno con il brano ‘L’addio’, che ha vinto il Premio Sergio Bardotti e Premio Lunezia all’ultimo Festival di Sanremo, il pattinatore Pietro Sighel, vincitore di una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo ai mondiali di short track di Seoul. E ancora, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Giuseppe Fiorello e Lillo. Non ci resta quindi che aspettare e seguire la puntata domenica 19 marzo, a partire dalle 20 su Rai 3: si potrà seguire anche in streaming sul portale Rai Play!