Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 2 aprile 2023: anticipazioni

Palinsesto ricco anche domenica 2 aprile, nel giorno delle Palme prima di Pasqua. Dopo Domenica In e Da noi a ruota libera, in onda rigorosamente su Rai 1, i telespettatori a partire dalle 20, quelli affezionati alla trasmissione, potranno sintonizzarsi su Rai 3 e seguire, come sempre, Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con le sue presenze fisse: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ecco tutte le anticipazioni e chi sarà presente nel salotto.

Antonella Clerici e Brignano ospiti domani a Che tempo che fa

Stando alle anticipazioni, ospiti della puntata saranno Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal grande successo di The Voice Senior e The Voice Kids, il Premio Oscar Gabriele Salvatores, nelle sale con il suo nuovo film, “Il ritorno di Casanova”, Enrico Brignano, nei teatri col nuovo spettacolo “Ma…diamoci del tu!”. Ma non finisce qui. Da Fabio Fazio, per lo spazio dedicato alla musica, arriverà anche Francesco Gabbani, live in anteprima col nuovo singolo “L’abitudine” e protagonista su Rai1 il 14 e il 21 aprile dello show “Ci vuole un fiore”. Nella sua seconda e imperdibile edizione.

Tutti gli altri ospiti di Fabio Fazio

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Sabrina Arena, Professoressa associata di Istologia del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e a capo del Laboratorio di Translational Cancer Genetics dell’IRCC di Candiolo, il climatologo Luca Mercalli, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, l’inviato di Avvenire, Nello Scavo e Michele Serra.

Che tempo che fa il tavolo

A chiudere la serata, come sempre, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Paola Perego, Simone Deromedis, vincitore lo scorso 26 febbraio a Bakuriani della prima medaglia mondiale italiana nella storia dello skicross, la Gialappa’s Band, Mara Maionchi, commentatrice con Gabriele Corsi dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Torna anche al tavolo Francesco Gabbani.

L’appuntamento, quindi, è per domani 2 aprile a partire dalle 20 su Rai 1. La puntata si potrà seguire anche in diretta streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.