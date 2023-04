Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni di domenica 16 aprile 2023: arriva Ed Sheeran

Dopo la pausa per via di Pasqua, torna domenica 16 aprile Che tempo che fa, il talk show di Rai 3 che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto con la sua spontaneità e simpatia, ma anche Filippa Lagerback. E non solo. Tra ospiti, che si raccontano a cuore aperto, siparietti divertimenti e approfondimenti. Ecco tutte le anticipazioni, con l’attesa per l’arrivo in studio del cantautore Ed Sheeran.

Ed Sheeran domenica 16 aprile a Che tempo che fa

Stando alle primissime anticipazioni, in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” domenica 16 aprile dalle 20 su Rai3 e Rai Italia arriverà il cantautore internazionale Ed Sheeran, l’artista dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards. Lui, che ha alle spalle una carriera brillante fatta di singoli di successi, premi e riconoscimenti, si esibirà live con “Eyes Closed”, singolo già al primo posto nel Regno Unito. Brano che di fatto anticipa il nuovo album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici” e il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.

I successi del cantautore

Come si legge nel comunicato ufficiale Rai, solo in Italia Sheeran vanta un disco di Diamante per il brano “Shape of you”, 76 dischi di Platino e 15 dischi d’Oro, ed è l’artista internazionale più premiato nel nostro Paese, oltre a essere quello con la maggior presenza nelle classifiche italiane, sia Album che Singoli e un record di presenze in Top 10. Tra i grandi successi ottenuti durante la sua carriera, Sheeran nel 2015 ha battuto il record nei live con tre date sold out alla Wembley Arena, diventando il primo artista al mondo a suonare da solo, senza band di accompagnamento, davanti a 240 mila persone per tre serate consecutive. E ora ritornerà nel nostro Paese per raccontarsi, in esclusiva, ai microfoni di Fabio Fazio su Rai 3.

In aggiornamento