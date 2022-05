Ed Sheeran, fiocco rosa per il cantante: è nata la seconda figlia

Secondo fiocco rosa in casa Sheeran: è nata la seconda figlia. Il famosissimo cantante ha comunicato la nascita della sua bellissima bambina attraverso un post Instagram con una bellissima ed emozionante didascalia: “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4”.

La famiglia di Ed Sheeran si allarga

L’annuncio, da parte del cantante, della nascita della sua seconda figlia ha fatto impazzire i fan. Lo stesso entusiasmo si era registrato alla nascita della primogenita Lyra Antarctica, nata nell’agosto 2020 quando il cantante e sua moglie Cherry Seaborn non ci speravano più. I due hanno voluto omaggiare, con il secondo nome, proprio il luogo in cui il “miracolo” è avvenuto: l’Antartide.

Il nome della neonata ancora non è trapelato, ma siamo sicuri che non appena verrà comunicato dal cantante la notizia impazzerà su tutti i social.

La collaborazione con Ultimo

Intanto, il 6 maggio scorso è uscita la canzone 2Step, quella che vede il cantante inglese protagonista insieme ad Ultimo, uno dei cantanti italiani più famosi degli ultimi tempi. Il primo incontro tra i due risale al 2019, durante il concerto di Ed Sheeran allo stadio Olimpico di Roma. Alla fine dello scorso anno la proposta: una rivisitazione della traccia originale contenuta nell’ultimo album. Per questa collaborazione Ultimo ha composto una strofa del pezzo, nella quale tratta di temi che stanno a cuore ai entrambi. Canzone che è già un successo, ascoltatissima in radio!

