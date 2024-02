Chi condurrà Sanremo 2025? Cos’ha detto Amadeus inaspettatamente

Chi condurrà Sanremo il prossimo anno? Nemmeno il tempo di archiviare la 74esima edizione del festival della canzone italiana che subito la domanda ha iniziato a rimbalzare ovunque sul web. Anzi, a dire la verità, già durante l’organizzazione di questa edizione le domande sul futuro della conduzione all’Ariston sono state sempre (o quasi) all’ordine del giorno.

“Questo sarà il mio ultimo Festival”. Lo ha ribadito in questi mesi in tutte le occasioni e in tutte le salse Amadeus. Cinque edizioni di fila, una più “record” dell’altra, e il costante ritornello ripetuto a giornalisti e telespettatori: “Mi fermo qui con l’edizione del 2024“. Poi però il festival è arrivato e con essi gli ascolti “mostruosi” – in senso positivo chiaramente – delle serate. Soltanto nelle prime tre puntate, nonostante l’inedita formula in merito all’esibizione dei cantanti (non tutti insieme nella seconda e terza serata ma solo 15 alla volta), lo share è rimasto stabile sopra il 60%. Ospiti azzeccati, al netto delle solite immancabili polemiche (si veda alla voce John Travolta), mix perfetto nella musica tra vecchie e nuove proposte, programma lungo ma mai stancante. Senza tralasciare i momenti più intensi, dai vari Giovanni Allevi alla bellissima canzone di Jannacci e Massini, e ovviamente la straordinaria partecipazione di Fiorello.

Amadeus a Sanremo: è stata davvero la sua ultima conduzione?

Per la Rai dunque rinunciare alla “macchina” Amadeus è davvero complicato, se non addirittura impossibile. In primis, ovviamente, dal punto di vista economico considerando il grande salto di qualità che il conduttore ha impresso al Festival riportandolo ai fasti ormai dimenticati e abbattendo un record dopo l’altro in termini di ascolto.

E, in secondo luogo, perché in caso di addio ufficiale diventerebbe arduo trovare un sostituto all’altezza. Magari non in grado di replicare gli stessi numeri ma almeno di mantenere stabile “la barra” evitando pericolosi crolli verticali. Anche perché Amadeus, aspetto quest’ultimo forse troppo sottovalutato, è stato in gradi di coinvolgere il pubblico dei giovanissimi che mai come in questi anni si sono avvicinati a Sanremo. Un’impresa sicuramente difficilissima da ripetere.

Chi condurrà Sanremo 2025? Cosa sappiamo

In attesa che l’onda lunga di questo Festival finisca il toto-conduttore è già iniziato. Ma questo da tempo come detto. Sicuramente la Rai, siamo sicuri, farà di tutto per convincere Amadeus a rimanere al timone di Sanremo. Lo stesso dicasi per Fiorello. Ma se il no di “Ama” sarà irrevocabile a quel punto gioco-forza bisognerà intraprendere altre strade. Tra i nomi di cui si è parlato c’è Paolo Bonolis, che però ha detto recentemente di volersi prendere una pausa dalla tv (e Sanremo sarebbe la direzione completamente opposta), Cattelan oppure un tandem, come quello Marcuzzi-Stefano De Martino, oppure Geppi Cucciari.

