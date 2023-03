Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Nikita, Antonella, Tavassi, Donnamaria e Sarah? Concorrenti in nomination dopo giovedì 2 marzo 2023

Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip? Il reality, che da metà settembre, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, sta per giungere al capolinea. E manca davvero poco, anche se sembrava così lontana, la fine della trasmissione, momento nel quale verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini, tra storie d’amore che nascono, gelosie, confronti accesi. E scontri. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 2 marzo? Chi dei concorrenti ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia?

Chi è stato eliminato giovedì 2 marzo al GF VIP?

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese e Nicole Murgia, che è stata protagonista della puntata di lunedì, ben cinque concorrenti sono finiti al televoto. E a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che resta molto amata fuori dalla casa, di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria, che fino a poco fa formavano una coppia (tra non poche polemiche), di Sarah Altobello, che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e di Edoardo Tavassi, che nel gioco ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia? Chi di loro ha dovuto lasciare il gioco, ora che la fine di aprile si avvicina? E il traguardo non è così lontano?

A dover lasciare, e definitivamente, la casa del GF VIP, è stata Sarah Altobello.

Matteo, Martina e Ivana: televoto flash?

Nessun televoto flash per i tre ex fidanzati: tutti e tre hanno dovuto lasciare la casa più spiata di sempre e salutare i coinquilini.

Cosa è successo ieri e chi sono i concorrenti in nomination

Amore e polemiche. Questi i due ingredienti principali del reality. Alfonso Signorini ha dato spazio alle coppie, a quella formata da Antonella ed Edoardo, e a quella che vede protagonisti Oriana e Daniele. Ma gli scontri e le discussioni non sono certo mancati. Così come non sono mancate le nomination: non esiste puntata del GF VIP senza televoto. Chi dei concorrenti è finito in nomination? E chi, invece, è stato salvato da coinquilini e opinioniste in studio?

Chi sarà il primo finalista?

In nomination sono finiti molti concorrenti, ma loro non sanno che il pubblico dovrà decidere il primo finalista. E dovrà scegliere tra: Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana e Tavassi.