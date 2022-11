Chi è stato eliminato ieri al Grande Fratello Vip? Concorrente preferito, chi è in nomination dopo la puntata di lunedì 21 novembre 2022

Sta tenendo compagnia ai telespettatori da più di due mesi il Grande Fratello Vip, il reality che sta appassionando il pubblico e che vede alla conduzione Alfonso Signorini. Tra amori che nascono, baci sotto le coperte, passione che non si riesce a frenare, strategie, dinamiche e tante discussioni, i ‘concorrenti’ si stanno facendo conoscere. Con i loro pregi e difetti. C’è chi è più amato, chi ha meno popolarità. E chi, in punta di piedi, si sta facendo apprezzare sempre di più. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 21 novembre? Chi è stato eliminato?

Chi è stato il preferito tra Attilio, Charlie, Edoardo, Luca Salatino, Onestini, Patrizia e Sarah

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 7 ‘vipponi’. E cioè il giornalista Attilio, Charlie Gnocchi, Edoardo Tavassi, che è entrato da poco e sta travolgendo tutti con la sua simpatia, Luca Salatino, che resta uno dei preferiti dentro e fuori la casa, Luca Onestina, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. Ma chi di loro è stato il preferito? E chi, invece, ha dovuto abbandonare il gioco?

Nessun concorrente è stato eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non si può concludere una puntata del GF VIP senza nomination, uno dei momenti più delicati per i vipponi. E spesso motivo di discussione. Chi dei concorrenti, quindi, è finito dritto al televoto e rischia di essere eliminato e di salutare i suoi amici per tornare in studio da Alfonso Signorini? In nomination, quindi a rischio, sono finiti:

Charlie

Giaele

Luca

Nikita

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP

La prossima puntata del GF VIP andrà in onda lunedì prossimo, il 27 novembre. Salta, anche questa settimana, l’appuntamento del giovedì, ma vi ricordiamo che le avventure dei protagonisti si potranno seguire H24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Insomma, il GF VIP non lascia solo nessuno!