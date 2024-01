Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef 13? Cosa è successo nella puntata del 25 gennaio 2024

Nuovo appuntamento con Masterchef 13, il cooking show più famoso della tv. Ieri sera è andata in onda una puntata davvero speciale con tantissimi ospiti d’eccezione: clamorosi ritorni per festeggiare in grande stile il 300esimo episodio.

Prosegue l’avventura degli aspiranti chef nella cucina più famosa d’Italia. Siamo giunti a metà percorso di questa edizione: alcuni concorrenti – contro ogni pronostico, si veda il caso Alberto – hanno dovuto abbandonare la competizione, traditi da errori che, a questo punto della competizione, non sono più ammessi. E la finale inizia a fare capolino all’orizzonte.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 25 gennaio 2024

Con queste premesse si è aperto il doppio appuntamento di ieri sera. Tantissimi, come anticipato dal nostro giornale due giorni fa, gli ospiti della serata: dall’amatissimo Joe Bastianich, a Iginio e Debora Massari, che hanno festeggiato insieme ai concorrenti (e al trio di giudici Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri) questo particolare “compleanno” di Masterchef Italia.

Venendo alla gara, gli aspiranti chef hanno dovuto fare i conti con prove davvero insidiose e ad alta tensione: in più c’è stato il ritorno di concorrenti dalle passate edizioni e con esse alcune sfide (nonché ingredienti) riproposte per l’occasione. E poi il temutissimo skill test di pasticceria al cospetto del Maestro italiano per antonomasia: Iginio Massari. Chi sarà riuscito a superare le prove? E chi invece ha dovuto togliersi il grembiule bianco abbandonando per sempre la cucina di Masterchef?

Masterchef 13, chi è stato eliminato ieri sera

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti di Masterchef ancora in gara

Alice Scaffardi Antonio Mazzola Deborah Meloni Eleonora Riso Filippo Baldo Kassandra Lorenzo Silvidio Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Alberto Pierobon – Eliminato Andrea Sciamanna – Eliminato Beatrice Belli – Eliminata Anna Pisano – Eliminata Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 1 febbraio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

Foto: Pagina Facebook Masterchef Italia