Chi ha vinto Ballando con le stelle 2023? Classifica finale

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2023? Si è conclusa anche questa edizione dello show campione d’ascolti di Rai 1. Ieri sera, sabato 23 dicembre 2023, è andata in onda l’ultima puntata. Scopriamo chi ha vinto.

Ballando Con Le Stelle è uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo in grado di catalizzare l’attenzione non solo durante la messa in onda dello show ma anche prima – con tutte le anticipazioni – e dopo, considerando l’onda lunga in termini di reazioni mediatiche (specie su web e social) per quanto accaduto sul palco. Anche l’edizione di quest’anno non ha fatto eccezione: alla fine a trionfare sono stati Wanda Nara e Pasquale La Rocca: ve lo aspettavate?

La coppia del resto sin dall’inizio della competizione si è messa in luce con performance sempre ad altissimi livelli conquistando pubblico e giuria. Ieri sera, poi, la classica ciliegina sulla torta: il primo posto nella graduatoria.

La classifica finale di Ballando con le stelle 2023

Diamo uno sguardo adesso alla classifica finale. Chi si è piazzato sul podio? Ecco dunque come si sono classificati i concorrenti che erano giunti all’ultimo appuntamento andato in onda ieri sera:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca Simona Ventura e Samuel Peron Lorenzo Tano e Lucrezia Lando / Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina Sara Croce e Luca Favilla / Giovanni Terzi e Giada Lini / Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Dietro il successo la commozione di Wanda Nara

Molto commossa è apparsa Wanda Nara che sta ancora combattendo con la leucemia che l’ha colpita. Malattia che però non le ha impedito, per sua grande forza di volontà, di concorrere nel programma e anzi l’ha spinta, paradossalmente, a dare ancora di più nella competizione. Tanto da riuscire a vincerla.

Gli altri protagonisti: Simona Ventura e Giovanni Terzi

Anche Simona Ventura merita una menzione particolare: sia per quanto riguarda le esibizioni, sempre all’altezza della situazione, sia per quanto riguarda i retroscena della sfida considerando che ha preso parte a questa edizione insieme al futuro marito Giovanni Terzi. Divisi in gara ma uniti, ben presto, in matrimonio, considerando la proposta fatta nelle scorse puntate.