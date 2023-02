Chi l’ha visto?, anticipazioni 1 febbraio 2023: mamma e figlia morte in casa, i servizi di stasera

Anticipazioni Chi l’ha visto? puntata del 1 febbraio 2023, cosa vedremo stasera in tv? Torna puntuale come ogni mercoledì l’appuntamento con la trasmissione condotta da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Tra i temi ci saranno le inchieste e le notizie di cronaca del momento unitamente agli appelli per le persone scomparse. Vediamo dunque tutte le anticipazioni.

Stasera a Chi l’ha visto? il caso della mamma e della figlia trovate morte in casa a Roma

Secondo le anticipazioni uno dei casi principali della puntata sarà quello relativo alle due donne, madre e figlia, trovate senza vita in casa a Roma lo scorso 20 gennaio. Quando sono morte? E come? Chi viveva in quella casa oltre allo “Shamano Shekhinà”, appassionato di esoterismo? L’uomo, che viveva con le due donne, ha detto che quando è andato via era tutto a posto ma poi c’è stato il macabro ritrovamento. Non solo. Stando alle risultanze delle indagini la figlia ha vissuto con il cadavere della mamma per giorni prima di morire a sua volta. Perché non ha avvisato nessuno? Cosa succedeva realmente in quella casa? Tutti interrogativi ai quali si cercherà di dare risposta.

Donne morte a Roma: l’ombra dei riti satanici, la figlia ha vissuto con il cadavere della mamma per giorni prima di morire

I servizi della puntata di oggi con Federica Sciarelli su Rai 3

Dopodiché prosegue l’inchiesta sulla vicenda “delle tombe con sorpresa”. Continua l’inchiesta su sconosciuti trovati nelle cappelle dei cimiteri. In trasmissione sarà ascoltata la testimonianza di due sorelle: “Al posto di papà abbiamo trovato un estraneo”. Come sempre ci saranno poi gli appelli e le richieste di aiuto nonché le segnalazioni delle persone in difficoltà. Appuntamento dunque a stasera per la nuova puntata di Chi l’ha visto?. La scorsa settimana, lo ricordiamo, la trasmissione della Sciarelli andata in onda il 25 gennaio aveva fatto registrare il 12.1% di share a fronte di 2.098.000 spettatori.