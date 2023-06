Chi l’ha visto?Anticipazioni 28 giugno 2023: stasera la scomparsa di Kata

Questa sera, mercoledì 28 giugno 2023, torna su Rai 3 il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?“, dedicato alle persone scomparse e ai misteri irrisolti. Tra i casi più drammatici e attuali, quello della piccola Kata, la bambina di cinque anni di origine peruviana che è sparita a Firenze il 10 giugno scorso. Cosa è successo alla piccola? Chi l’ha vista per l’ultima volta? Quali sono le piste seguite dagli inquirenti? Queste e altre domande troveranno risposta nella puntata di stasera, grazie alle testimonianze, ai filmati, ai messaggi e alle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda. Ma non solo: il programma si occuperà anche di altri casi di scomparsa, come quello di Maria, una donna della provincia di Campobasso che potrebbe essere stata investita e nascosta da qualcuno, o quello di una moglie uccisa dal marito che ora chiede aiuto alla trasmissione.

“Chi l’ha visto?”: la scomparsa della piccola Kata

La scomparsa di Kata è uno dei casi più misteriosi e angoscianti degli ultimi tempi. La bambina viveva con la sua famiglia nell’ex hotel Astor di Firenze, occupato abusivamente da diverse persone. Il giorno della sua scomparsa, la madre era al lavoro e il padre era uscito per fare delle commissioni. Kata era rimasta in casa con i suoi fratellini e alcuni vicini poi è uscita dall’edificio per andare a giocare nel parco vicino. Da quel momento, nessuno l’ha più vista. Gli ultimi indizi sono due filmati che riprendono la piccola pochi minuti prima di sparire nel nulla. In uno si vede Kata che attraversa la strada con un palloncino in mano, in un altro si vede Kata che entra in un negozio di alimentari con una donna che potrebbe essere una sua parente. Chi è questa donna? Perché non si è fatta avanti? Cosa è successo dopo?

In questi giorni è emerso anche un video che mostra una lite furibonda tra nuclei familiari che si contendevano l’occupazione delle stanze dell’ex hotel Astor. La lite sarebbe avvenuta il giorno prima della scomparsa di Kata e avrebbe coinvolto anche il padre della bambina. C’è un legame tra la lite e la scomparsa? Chi sono i protagonisti della lite? Cosa si nasconde dietro questa situazione di degrado e violenza? A “Chi l’ha visto?” verranno mostrati i filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda. Inoltre, verranno forniti gli ultimi aggiornamenti sulle indagini e sulle ricerche della bambina.

Altri casi: la telefonata misteriosa

Un altro caso che verrà trattato nella puntata di stasera è quello legato a una telefonata misteriosa giunta al centralino della trasmissione. La voce al telefono dice: “Cercate mia moglie“. Ma chi è quest’uomo? E chi è sua moglie?Per la giustizia italiana, quest’uomo ha ucciso sua moglie e ne ha occultato il cadavere. Si tratta di un caso risalente al 2019, quando una donna scomparve senza lasciare traccia e il marito fu il primo sospettato dell’omicidio. Ma ora, dopo quattro anni, l’uomo decide di fare un appello a “Chi l’ha visto?” per chiedere aiuto. Perché lo fa? Cosa vuole dire? Ha nuove informazioni? O vuole solo confondere le acque?

La scomparsa di Maria

Un altro caso di scomparsa che verrà affrontato nella puntata di stasera è quello di Maria, una donna della provincia di Campobasso che è sparita il 18 giugno scorso. Maria era uscita di casa per andare a fare la spesa, ma non è mai tornata. Nessuna traccia. La figlia ha lanciato un appello a “Chi l’ha visto?” per chiedere aiuto a chiunque abbia visto qualcosa o sappia qualcosa sulla madre. La figlia sospetta che la madre sia stata investita da qualcuno che poi ha nascosto il corpo per non essere scoperto. Ma chi potrebbe essere? E perché non si è fermato a soccorrere la donna?

Per seguire la puntata di stasera, basta sintonizzarsi su Rai 3 alle 21.20 o collegarsi alla piattaforma RaiPlay, dove è possibile vedere il programma in live streaming o on demand. Per interagire con il programma, basta usare l’hashtag #chilhavisto sui social network o contattare i canali ufficiali della trasmissione.