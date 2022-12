Chi va in finale ai Mondiali in Qatar tra Argentina e Croazia? Data della prossima partita

Ci siamo, ancora qualche giorno e conosceremo il nome della Nazionale vincitrice dei tanto discussi Mondiali in Qatar. Prima però c’è da assistere al penultimo atto della competizione, ovvero le due semifinali, una stasera, l’altra domani, che determineranno le due compagini che andranno a sfidarsi per il titolo. Ma chi la spunterà alla fine? Le blasonate Argentina o Francia, oppure le due outsider di questo mondiale Croazia o Marocco?

L’Argentina è in finale ai mondiali in Qatar

Si parte dunque stasera, martedì 13 dicembre 2022, con la prima sfida. Argentina Croazia è anche Messi contro Modric, ovvero due delle stelle del calcio contemporaneo giocoforza alle ultime apparizioni in palcoscenici così importanti. Tante anche le conoscenze della nostra Serie A. Ad ogni modo alla vigilia erano queste le formazioni annunciate. In casa Argentina davanti al portiere para rigori Martinez, decisivo contro l’Olanda, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico. A centrocampo il terzetto composto da De Paul, Fernandez e Mac Allister a supporto del tridente delle meraviglie Di Maria, Messi, Alvarez. Dall’altra parte, con un modulo speculare, ovvero il 4-3-3, l’undici composto da Livakovic, Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic, Kovacic, Modric, Brozovic, Perisic, Kramaric e Pasalic.

Ma chi ha vinto alla fine? Sono bastati i 90′ o è stato necessario ricorrere all’extra time?

Intanto nel primo tempo l’Argentina è passata due volte: prima con Messi (rigore) al 34′ e cinque minuti più tardi con Alvarez per il raddoppio. Alvarez che ha poi trovato la doppietta personale al 69’del secondo tempo. Argentina in finale.

La data della prossima partita dei mondiali

Domani sera invece, mercoledì 14 dicembre 2022, sarà di scena la seconda semifinale da cui si determinerà l’accoppiamento per la finalissima. In campo, sempre alle ore 20.00 italiane, scenderanno come detto Francia e Marocco. Anche in questo caso, come per Croazia Argentina seppur in misura minore, abbiamo una favorita e una sorpresa di questo Mondiale. Ma quali sono le probabili formazioni della vigilia? Eccole qui di seguito riportate.

Francia

Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezman, Giroud, Mbappe.

Marocco

Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah, Ounahi, Ambrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Quando e dove vedere la partita in diretta e in streaming

Marocco Francia sarà trasmessa, come del resto per tutte le altre partite dei Mondiali, in esclusiva su Rai 1 con fischio di inizio alle ore 20.00 italiane come detto. La diretta streaming è invece affidata alla piattaforma di Rai Play.

Messi: il ritorno in Argentina è ufficiale

Quando si gioca la finale dei mondiali in Qatar e chi sono le finaliste

Ma quando si giocherà la finale dei mondiali di Qatar 2022? Il match che assegnerà la coppa del mondo è in programma domenica 18 dicembre con inizio alle ore 16.00 italiane (contemporaneamente si disputerà la finale terzo e quarto posto). Diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Adesso l’Argentina attenderà la vincitrice del match tra Francia e Marocco.