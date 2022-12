Dove e a che ora vedere la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Croazia? Pronostico e formazioni

Argentina e Croazia, un sfida raggiunta con tanta fatica in questo mondiale di calcio in Qatar. Le due squadre si affronteranno nella prima semifinale dei Mondiali 2022, che andrà in scena nella giornata di domani, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 20.00. Il match sarà disputato nel grande Iconic Stadium di Lusail (Qatar). Facendo qualche riflessione in merito, ecco come stanno le cose: l’Albiceleste si presenta all’appuntamento dopo aver battuto l’Olanda, ai calci di rigore, con annesse ovviamente tutte le polemiche del caso, come ad esempio l’esultanza un po’ esagerata e fuori le righe dinanzi al volto sconvolto degli avversari. Inoltre, ad incrementare il carico emotivo, c’è Lionel Messi, che sogna la seconda finale della carriera, e nutre in segreto la speranza di poter conquistare il primo titolo iridato, il che sarebbe una medaglia in più sul suo petto già pluridecorato.

Argentina-Croazia, dove vedere la partita in diretta

In ogni caso, quel che è certo è che si preannuncia un incontro piuttosto avvincente, una delle migliori sfide di questo mondiale ancora in corso, ancora tutto da giocare. Il risultato è assolutamente incerto, il che rende la sfida ancora più interessante, senza particolari favoritismi. Ecco, allora, dove rimanere sintonizzati per vedere il match di domani, martedì 13 dicembre 2022:

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1;

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Le probabili formazioni del match

Per la formazione Argentina sarà squalificato Acuna e al suo posto ci sarà probabilmente Tagliafico. Nessun assente invece nella Croazia, dove Petkovic cerca di insediarsi al posto di Kramaric.

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Tagliafico; Messi, Alvarez.

Ct: Scaloni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Ct: Dalic