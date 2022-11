Calendario Mondiali in Qatar 2022 (dai gironi alla finale): date partite, orari e dove vederle in diretta tv

La Coppa del Mondo prende in via il 20 novembre con il match Qatar-Ecuador. La fase a gironi prosegue fino al 2 dicembre, poi le squadre rimaste delle 32 iniziali proseguiranno la corsa alla coppa con ottavi, quarti, semifinali, finale terzo posto e la grande sfida conclusiva del 18 dicembre.

Quando iniziano i Mondiali in Qatar?

Al via il 20 novembre la 22esima edizione della Coppa del Mondo di calcio in Qatar. Si parte con 32 nazionali suddivise in 8 gironi che si sfideranno per portare a casa la coppa più ambita, quella del Mondiale. Ecco tutte le date per seguire la competizione giorno per giorno, dai gironi alla finalissima del 18 dicembre.

I gironi della prima giornata

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador, ore 17 (Gruppo A)

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran, ore 14 (Gruppo B)

Senegal-Olanda, ore 17 (Gruppo A)

Stati Uniti-Galles, ore 20 (Gruppo B)

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (Gruppo C)

Danimarca-Tunisia, ore 14 (Gruppo D)

Messico-Polonia, ore 17 (Gruppo C)

Francia-Australia, ore 20 (Gruppo D)

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia, ore 11 (Gruppo F)

Germania-Giappone, ore 14 (Gruppo E)

Spagna-Costa Rica, ore 17 (Gruppo E)

Belgio-Canada, ore 20 (Gruppo F)

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun, ore 11 (Gruppo G)

Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (Gruppo H)

Portogallo-Ghana, ore 17 (Gruppo H)

Brasile-Serbia, ore 20 (Gruppo G)

I gironi della seconda giornata

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran, ore 11 (Gruppo B)

Qatar-Senegal, ore 14 (Gruppo A)

Olanda-Ecuador, ore 17 (Gruppo A)

Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (Gruppo B)

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia, ore 11 (Gruppo D)

Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (Gruppo C)

Francia-Danimarca, ore 17 (Gruppo D)

Argentina-Messico, ore 20 (Gruppo C)

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica, ore 11 (Gruppo E)

Belgio-Marocco, ore 14 (Gruppo F)

Croazia-Canada, ore 17 (Gruppo F)

Spagna-Germania, ore 20 (Gruppo E)

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia, ore 11 (Gruppo G)

Corea del Sud-Ghana, ore 14 (Gruppo H)

Brasile-Svizzera, ore 17 (Gruppo G)

Portogallo-Uruguay, ore 20 (Gruppo H)

I gironi della terza giornata

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal, ore 16 (Gruppo A)

Qatar-Olanda, ore 16 (Gruppo A)

Iran-Stati Uniti, ore 20 (Gruppo B)

Galles-Inghilterra, ore 20 (Gruppo B)

Mercoledì 30 novembre

Tunisia-Francia, ore 16 (Gruppo D)

Australia-Danimarca, ore 16 (Gruppo D)

Polonia-Argentina, ore 20 (Gruppo C)

Arabia Saudita-Messico, ore 20 (Gruppo C)

Giovedì 1 dicembre

Canada-Marocco, ore 16 (Gruppo F)

Croazia-Belgio, ore 16 (Gruppo F)

Giappone-Spagna, ore 20 (Gruppo E)

Costa Rica-Germania, ore 20 (Gruppo E)

Venerdì 2 dicembre

Ghana-Uruguay, ore 16 (Gruppo H)

Portogallo-Corea del Sud, ore 16 (Gruppo H)

Serbia-Svizzera, ore 20 (Gruppo G)

Camerun-Brasile, ore 20 (Gruppo G)

Dagli ottavi di finale in poi

Ottavi di finale: 3, 4, 5 e 6 dicembre (alle ore 16 e alle ore 20)

Quarti di finale: 9 e 10 dicembre (alle ore 16 e alle ore 20)

Semifinali: 13 e 14 dicembre (alle ore 20)

Finale terzo posto: 17 dicembre (alle ore 16)

Finale: 18 dicembre, calcio d’inizio alle ore 16