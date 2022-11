Cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar domenica 20 novembre: a che ora e dove vederla in tv

L’Italia non ci sarà, i tifosi, ma tutti i cittadini in realtà, ancora non hanno ‘digerito’ la cosa. E sentir parlare di Mondiali senza poter partecipare fa male a tutti. In realtà, però, il giorno tanto atteso è arrivato e domani, domenica 20 novembre, ci sarà la cerimonia inaugurale dei Mondiali 2022, che si svolgeranno in Qatar. Sono 32 le nazionali che parteciperanno e che si sfideranno, scendendo in campo, per aggiudicarsi la Coppa del Mondo.

Mondiali Qatar, si ferma la Serie A: come fare per ‘congelare’ l’abbonamento DAZN

Dove vedere le cerimonia di apertura dei mondiali in diretta tv

I Mondiali prenderanno il via domani. E ci sarà la gara inaugurare, quella che vedrà il Qatar affrontare l’Ecuador, nel girone A. La sfida è in programma domenica 20 novembre a partire dalle 17 (ora italiana). Ma prima dell’incontro, come sempre, ci sarà la cerimonia di apertura, che inizierà alle 16 (ora italiana), con il collegamento anticipato alle 15.30. L’evento, imperdibile, si potrà seguire sulla Rai: Domenica In, infatti, per l’occasione terminerà prima e Mara Venier lascerà la linea ai colleghi di Rai Sport.

Per seguirla in streaming

Oltre alla diretta su Rai 1, canale dove sarà possibile seguire diversi match dei Mondiali, l’evento inaugurale si potrà seguire in streaming sul sito Rai Play e farlo tramite cellulare, tablet, pc o notebook. Basterà solo registrarsi gratuitamente, poi il gioco è fatto. E la cerimonia andrà solo seguita, con un po’ di rammarico e dispiacere perché l’Italia, che ci ha fatto sognare agli Europei, non ci sarà.