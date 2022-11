Chi vincerà i Mondiali 2022? Quote scommesse e pronostici

Mondiali 2022. Ormai ci siamo. E’ ormai ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inizio – attesissimo – dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar, che prenderanno il via questa domenica alle 17 con la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador alle ore 17. Grande attesa soprattutto da parte dei tifosi e dei calciatori, ma non solo: anche gli scommettitori potranno sbizzarrirsi durante la rassegna iridata, con tantissime partite in programma ogni giorno su cui puntare fino alla finalissima del 18 dicembre.

Mondiali di calcio 2022: chi vincerà? Le scommesse

Si parte, ovviamente, dal paese vincitore fino ad arrivare a quale squadra segnerà più gol durante la competizione mondiale, passando inevitabilmente anche per il capocannoniere del Mondiale, chi vincerà ciascun girone e in quale momento avverranno le eliminazioni di ogni nazionale. Tra le favorite al titolo, secondo i bookmakers, troviamo ovviamente le grandi classiche Brasile, quotata a 5,00, Argentina (6,00), i campioni in carica della Francia (7,50) e poi la coppia Inghilterra-Spagna a 9,00.

Mondiali Qatar 2022, quanto guadagna chi vince: il montepremi

Le favorite per la vittoria

Tutte queste squadre sono anche favorite alla vittoria del proprio girone insieme a Olanda, Portogallo e Belgio. Grande incertezza solo nel gruppo E dove la Germania, data a 2,00 come prima del girone, insidia la Spagna quotata 1,90. Grandissima attesa anche per i bomber che si sfideranno in Qatar, in quello che con grande probabilità sarà l’ultimo Mondiale delle leggende Ronaldo e Messi: i due fenomeni sono indietro nella griglia dei favoriti per la vittoria della classifica marcatori, quotati entrambi a 12,00 e preceduti da Kane (7,50) e Mbappè (9,00). Con la stessa quota dell’argentino e del portoghese troviamo Neymar, Benzema e Lukaku.

La lavagna delle scommesse per i Mondiali in Quatar

Una finale tutta europea è molto probabile e sulla lavagna scommesse viene pagata 2,00 volte la posta, se una tra Spagna, Belgio e Olanda chiude imbattuta il proprio girone il ritorno è invece di 3,75 volte la puntata. Tra chi raggiungerà la finale, indipendentemente che poi vinca o perda, le nazionali in vantaggio sono Brasile (3,50), Francia (3,75), Inghilterra e Argentina (4,00), ma si può scommettere anche su chi saranno le semifinaliste, o chi raggiungerà i quarti di finale. Insomma, non rimane che divertirci e fare i nostri pronostici di gara.