Chi va in finale ai Mondiali in Qatar tra Francia e Marocco? Quando si gioca la finale, data, orario e dove vederla in tv

Manca ormai davvero pochissimo alla finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la prima semifinale vinta ieri sera dall’Argentina che ha superato con un netto 3-0 la Croazia stasera, mercoledì 14 dicembre, si disputerà il secondo match che vede contrapposte la favorita Francia e la rivelazione di questo torneo Marocco.

Il Marocco è in finale

Francia Marocco è la super sfida dunque che animerà questo mercoledì sera. Da un lato campioni del calibro di Giroud, Hernandez ma soprattutto Mbappe, dall’altro alcuni giocatori del talentuoso Marocco quali ad esempio Ambrabat, centrocampista della Fiorentina, o Boufal, tanto per citare due tra i protagonisti di questo mondiale. Alla vigilia queste erano le formazioni: per la Francia, davanti al portiere Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez. Quindi Tchouameni, Rabiot, Dembelé, e Griezman, Giroud, Mbappe. Per il Marocco in campo invece Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah, Ounahi, Ambrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Ma chi ha vinto la partita? Chi pertanto sfiderà l’Argentina per conquistare la Coppa del Mondo?

La Francia, dopo appena 5 minuti, ha sbloccato l’incontro con Teo Hernandez. Raddoppio nella ripresa di Kolo Muani. E finisce così: Francia batte Marocco 2-0, la finale sarà Francia Argentina.

Messi: il ritorno in Argentina è ufficiale

Quando si gioca la finale dei Mondiali, data orario e dove vederla in tv e in streaming

Ieri intanto l’Argentina ha stravinto la prima semifinale dei Mondiali. Ad aprire le danze su rigore (non senza polemiche) è stato il solito Leo Messi prima di lasciare spazio alla doppietta di Alvarez per il 3-0 finale; il raddoppio è arrivato al 39′ del primo tempo, mentre il sigillo finale nella ripresa al 69′. Ma quando si giocherà adesso la finale? Il match è in programma domenica 18 dicembre con inizio alle ore 16.00 italiane. Contemporaneamente si disputerà la finale terzo e quarto posto tra la Croazia e la Nazionale uscita sconfitta dall’altra semifinale, ovvero il Marocco. Per quanto riguarda la copertura televisiva la diretta sarà su Rai 1 mentre in streaming il match sarà visibile su Rai Play.