Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, stasera la prima puntata su TV8: le anticipazioni

Chi vuole Sposare Mia Mamma? arriva stasera su TV8 con la sua prima avvincente puntata, nel tentativo di irrompere tra le reti con una proposta nuova, irriverente e certamente non convenzionale. Dunque, mentre continua a stento la poco fortunata avventura a La7 con Lingo – Parole in Gioco, TV8 ci da dentro alla grande, cercando di sfondare l’audience con una nuova – fortunata? – proposta di intrattenimento: Chi vuole Sposare Mia Mamma? Ma il format non sarà quello già testato in parte, perché s darà la possibilità anche ai papà di partecipare, ed avere così una seconda chance in amore.

Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? Stasera la prima puntata

Dunque, tra poche ore inizierà il nuovo format con la prima puntata di Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? a partire proprio da stasera alle ore 21.30 su TV8. Gli appuntamenti andranno avanti nella messa in onda per otto puntate e al fianco della Balivo ritornerà anche l’attore e regista Corrado Oddi, nei panni del maggiordomo. Va da sé, allora, che i protagonisti non saranno solamente le mamme, ma anche i papà all’interno della spettacolare e romantica villa dotata di tutti i comfort e immersa completamente nel verde.

Come funziona il programma?

Il gioco, in sostanza, sarà simile alle prove estive: per ogni mamma e papà alla ricerca dell’amore, con una età compresa tra i 40 e i 60 anni, ci sarà un tentativo di sublimare la loro voglia di una relazione: ci saranno sei pretendenti da ogni parte d’Italia e con diverse estrazioni culturali, pronti a farsi conoscere per sciogliere il loro cuore per un tempo limitato e secondo un quoziente di intimità che si approfondirà giorno dopo giorno. Tuttavia, non tutti avranno le stesse possibilità: ogni mamma e papà dovranno progressivamente scegliere chi eliminare dal loro harem, supportati anche dall’aiuto e dalla complicità dei loro figli, che avranno certamente l’opportunità di cambiare le carte in tavola. Per il resto, non ci rimane che attendere la prima puntata di questa sera. Pronti?