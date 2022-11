Gomorra, l’ultima stagione arriva su TV8: ecco quando e a che ora vedere gli episodi in chiaro

L’ultima stagione di Gomorra, la serie televisiva sulla vicende di camorra campana, debutta per la prima volta in chiaro. Sara possibile seguirla sul canale televisivo TV8, che dal 14 novembre, ovvero ogni lunedì, manderà in onda una puntata alle ore 21.30. Una situazione che sicuramente potrà far piacere ai fan della serie televisiva, che già su Instagram hanno lanciato un trend legato al noto progetto cinematografico nato dai libri di Roberto Saviano.

Gomorra su TV8

Ancora noi, ancora Gomorra. La quinta e ultima stagione della serie, nata da un’idea di Roberto Saviano, ritorna in tv per la prima volta in chiaro. L’appuntamento è dal 14 novembre, ogni lunedì, alle 21.30 su Tv8. La serie, successo internazionale venduto in più di 190 territori, ha segnato il successo per Marco D’Amore e Salvatore Esposito, ma ha fatto in modo che il pubblico scoprisse tantissimi talenti, oggi impegnati in altrettante fiction di successo.

Gomorra, piaccia o meno, ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire l’idea della serialità italiana, rappresentando un’eccellenza nel mondo. I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale chiudono il cerchio e mettono fine all’epopea e soprattutto al rapporto tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Gli episodi sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma, scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano.

Il cast dell’ultima stagione

Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Alla regia, Marco D’Amore per i primi cinque episodi e per il nono episodio. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini. Torna anche la colonna sonora storica firmata dai Mokadelic. L’ultima stagione di Gomorra – La serie vede, oltre al ritorno di Salvatore Esposito e Marco D’Amore, il ritorno di Ivana Lotito nei panni di Azzurra. A Fanpage.it, commentò: “È stata una stagione totale, ogni personaggio ha attraversato il suo arco narrativo”.

Tra le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli nel ruolo di Don Angelo detto ‘O Maestrale, boss di Ponticelli, fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante. Tra le altre new entry: Nunzia Schiano nel ruolo della moglie del Galantommo, interpretato da Antonio Ferrante, e Carmine Paternoster.