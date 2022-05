Chi è Chiara Amirante: età, marito, la malattia, la scrittura e il progetto Nuovi Orizzonti

Oggi è un altro giorno. Un’altra puntata da non perdere sta per andare in onda su Rai1. Tanti gli ospiti anche oggi che si confronteranno con le telecamere in studio, grazie alla mediazione della bravissima Serena Bortone.

Tra questi, una delle donne più rinomate e impegnate del nostro Paese, tra le poche ad essere in stretta relazione con la Santa Sede. Pariamo della scrittrice ed attivista Chiara Amirante. Conosciamola meglio prima della puntata.

Chi è la scrittrice Chiara Amirante: biografia e carriera

La si considera uno dei simboli più importanti ed amati della nostra Italia: una scrittrice famosa, affermata e autrice di diversi best seller. Ma c’è molto di più: la sua fama proviene soprattutto dal fatto di essere la fondatrice della Comunità dei Nuovi Orizzonti. Parliamo di uno dei più grandi progetti vicini alla Santa Sede, e che l’ha resa una delle pochissime donne che vengono convocate direttamente dal Papa durante i sinodi.

La malattia agli occhi da ragazza

La scrittrice Chiara Amirante nasce a Roma nel 1966, più precisamente il 20 di luglio. Un evento traumatico nella sua gioventù la spinge ad avvicinarsi al mondo sociale e al sostegno dei bisognosi: a soli 21 anni, gli era stata diagnosticata una patologia agli occhi che l’ha resa sensibile a tali tematiche.

Miracolo della guarigione e l’impegno sociale

La malattia diagnosticatale era abbastanza grave ma, nonostante tutto, ha assistito ad una guarigione inspiegabile e quasi miracolosa che ha deciso di ripagare con il suo operato, sulla via dell’evangelizzazione di strada. Due anni interi della sua vita li ha trascorsi girando per i quartieri di Termini, due anni intensi durante i quali ha aiutato i disagiati come emarginati, giovani soli e dipendenti da droghe e alcool.

Il progetto ”Nuovi Orizzonti”

L’esperienza per Chiara Amirante è risultata essere fondamentale e illuminante, tanto da spingerla a fondare, nel 1993, la Comunità Nuovi Orizzonti con lo scopo di aiutare le persone in difficoltà, come tante ce ne sono nel nostro Paese. Si tratta di una Onlus no profit riconosciuta dal Pontificio consiglio dei laici.

La relazione con la Santa Sede

Questo è stato il progetto che l’ha avvicinata alla Santa Sede. Ricordiamo, poi, che l’associazione è diffusa in tutto il nostro Paese, sebbene la sede principale si trovi a Frosinone, amministrata e gestita da lei in persona. Parallelamente, però, non ha mai abbandonato la sua passione per la scrittura ed è riuscita a pubblicare anche diversi romanzi di successo.

Vita privata e marito

Della vita privata di Chiara Amirante si sa ben poco, o meglio, non si conosce praticamente nulla. Guardando il suo profilo Instagram si può intravedere tra i suoi post la figura di un uomo, che potrebbe essere il marito. Non vi sono bambini che facciano pensare a dei figli. La sua intera vita sembra essere dedicata ai bisognosi e alle persone in difficoltà.