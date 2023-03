Chiara, chi è la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, sono dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra corteggiatori e tronisti: tutti, indipendentemente dall’età, dall’esperienza e dal passato, fatto di matrimoni finiti e delusioni, sono lì per cercare l’amore. Proprio come sta facendo Luca Daffrè, il nuovo tronista e volto noto del programma: lui ha già partecipato come corteggiatore di Angela Nasti e lo abbiamo visto anche a Temptation Island, trasmissione di punta Mediaset, nel ruolo di tentatore e single. Per lui è arrivata una ragazza, si chiama Chiara: sarà quella giusta?

Cosa sappiamo su Chiara che corteggia Luca Daffrè a Uomini e Donne

Chiara è una nuova corteggiatrice di Uomini e Donne e ha deciso di mettersi in gioco e conoscere meglio il tronista Luca. La ragazza ha 28 anni, è napoletana, bella e mora e dal video di presentazione ha colpito subito il giovane che siede sulla poltrona rossa. Lei non ama guidare, come ha detto e sta cercando di capire se Luca sia il ragazzo adatto: “Non so se siamo simili o totalmente opposti” – ha spiegato nella prima esterna.

La conoscenza

I due hanno fatto una prima esterna di conoscenza. Tra chiacchiere e buon cibo. Sappiamo che è stata la mamma di Chiara a chiamare il programma: vorrebbe che la figlia si fidanzasse, Luca sarà quello giusto? Secondo la ragazza, il tronista ha due aspetti: uno superficiale e l’altro profondo. Lui ha spiegato che è molto importante l’attrazione fisica, ma che va oltre e che è legato da un amore profondo alla sua famiglia. Insomma, un po’ di punti in comune ci sono, ma siamo solo agli inizi del percorso.

Luca, intanto, sta conoscendo meglio anche Ilaria e Alessandra: per lui, però, hanno chiamato più di 1200 ragazze. Chissà…Chiara, invece, impareremo a conoscerla durante il suo percorso: al momento non sappiamo altro su di lei ed è difficile trovarla sui social.