Chiara Francini ha figli? Età, vita privata, chi è il compagno dell’attrice

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre alla pagina di attualità e agli ultimi aggiornamenti sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la padrona di casa accoglierà in studio i suoi affetti stabili, presenze fisse del programma. E Chiara Francini, l’attrice e conduttrice che pochi mesi fa abbiamo visto sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

La vita privata di Chiara Francini, cosa sappiamo

Chiara Francini, nota attrice toscana, da diversi anni è legata all’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. I due sono complici, affiatati, innamorati come non mai: non sono sposati, vivono insieme, ma non hanno figli. E proprio su questo l’attrice ha deciso di fare il suo meraviglioso monologo sul palco dell’Ariston, quando ha presentato il Festival nella serata delle cover.

Il monologo sui figli

Chiara Francini a Sanremo, sul palco dell’Ariston, durante il suo monologo si è rivolta al figlio che non ha mai avuto e ha affrontato con intensità il tema di quella maternità mancata. “Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Ora, io un figlio non ce l’ho, però credo che sia una di quelle cose dopo la quale è chiaro che non potrai essere più giovane come quando avevi 16 anni, con il liceo, la discoteca, e il motorino. E c’è un momento in cui tutto, intorno a te, cominciano a figliare”. L’attrice ha parlato di quello che prova quando qualcuna attorno a lei è incinta: “Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, non sai mai che faccia fare, Come qualcosa che ti esplode dentro. Tu devi festeggiare. E non c’è spazio per la tua paura, per la tua solitudine”. E sempre rivolgendosi a quel figlio, che non ha ancora avuto, ha concluso: “Anche se non ancora non ci sei, forse perché ci sei sempre stato”.