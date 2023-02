Chiara Francini, chi è il compagno Frederick Lundqvist: età, di dov’è, figli, foto e Instagram

Chiara Francini sarà una delle co-conduttrici del festival di Sanremo 2023, accompagnerà sul palco dell’Ariston Amadeus nella serata di venerdì 10 febbraio. Siete curiosi? Conosciamola meglio, il suo compagno si chiama Frederick Lundqvist, ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Frederick Lundqvist: età, di dov’è, figli

Frederick Lundqvist è il nuovo compagno di Chiara Francini, è un ex calciatore svedese, è nato il 3 agosto 1976 ed è del segno del leone. Ha 47 anni e una carriera da sportivo alle spalle: ha collezionato 5 presenze nella Nazionale svedese. Frederick è una persona molto riservata, che non ha mai voluto parlare di sé né della sua vita privata. Sappiamo, però, che la storia con Chiara va avanti da molti anni: i due stanno insieme dal 2005. Ad oggi gestisce un’impresa di servizi di sicurezza.

Il compagno di Chiara Francini

La coppia è molto longeva, i due convivono da 16 anni, ma lui, per questioni lavorative e familiari, deve fare la spola tra Italia e Svezia. I due hanno deciso di non sposarsi, sembrerebbe una decisione più di Chiara, la quale ha dichiarato tempo fa a Vanity Fair: “Il giorno del matrimonio è quel giorno in cui ti senti principessa, io mi sento una regina tutti i giorni”. Più volte lei lo ha descritto come una persona “Responsabile, pacata, sensibile, intelligente, ironica e non invadente”, insomma, sembra che a livello caratteriale siano perfetti l’una per l’altro.

Frederick: figli, foto e Instagram

La coppia al momento non ha figli, ma non ha nascosto l’intenzione di volerne. Non ci sono molte foto sui social di loro due insieme, proprio perché lui è molto riservato. Infatti, non è presente sui social. Chiara ha dichiarato che lui preferisce non apparire in foto pubbliche né divulgare la sua vita privata su Instagram. Lei, invece, ha un profilo molto seguito con quasi 7000.000 foto, lui non compare mai sul profilo.