Chiara Salerno, chi era la mamma Valeria Valeri: età, carriera, marito, come è morta, figlia e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice e doppiatrice di successo Chiara Salerno, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E parlerà anche dei genitori, Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri, due attori e doppiatori che hanno fatto la storia del cinema del nostro Paese.

Dagli esordi al debutto di Valeria Valeri come attrice e doppiatrice

Valeria Valeri, all’anagrafe Valeria Tulli, è nata a Roma l’8 dicembre del 1921 ed è morta sempre a Roma l’11 giugno del 2019. Lei è stata una grande attrice e doppiatrice, sappiamo che ha debuttato con la compagnia di Laura Carli e ha recitato sui palcoscenici teatrali ininterrottamente diventando una delle presenze storiche del teatro italiano del dopoguerra. Dal debuttato, avvenuto a Forlì nel 1949, ha collezionato un successo dopo l’altro in teatro e ha recitato con tantissimi attori di successo calcando diversi palcoscenici con dedizione. E anche con commedie brillanti. Per quanto riguarda il cinema, invece, ha recitato in 7 film tra il 1950 e il 1981, ma al grande schermo ha sempre preferito il teatro.

Il successo come doppiatrice

Valeria Valeri ha prestato la sua voce a Natalie Wood in La grande corsa, Ellen Burstyn in Alice non abita più qui, Maggie Smith in Invito a cena con delitto. E ha doppiato anche attrici straniere che hanno recitato in film italiani. Nel 2008, però, ha deciso di interrompere quell’attività. In televisione, invece, è ricordata soprattutto per due ruoli: la signora Stoppani nello sceneggiato musicale Il giornalino di Gian Burrasca e nella serie tv La Famiglia benvenuti, dove ha recitato accanto al marito.

La morte nel 2019

L’attrice e doppiatrice è morta a Roma l’11 giugno del 2019 a 97 anni. I funerali si sono svolti in forma privata il giorno successivo nella Chiesa degli Artisti.

La storia d’amore con Enrico Maria Salerno, la figlia Chiara

Enrico Maria Salerno si è sposato due volte: la prima con Fioretta Pierella, dalla quale ha avuto quattro figli. E la seconda con l’attrice Laura Andreini, con cui ha vissuto gli ultimi dodici anni della sua vita. Fuori dal matrimonio ha avuto una storia con Valeria Valeri, nota doppiatrice e da quell’amore è nata Chiara, anche lei attrice e doppiatrice. Alla fine degli anni ’70, inoltre, ha avuto una relazione con l’attrice Veronica Lario, che è diventata poi la seconda moglie di Silvio Berlusconi.