Ci vuole un fiore 2023 su Rai 1 con Francesco Gabbani: quando inizia, puntate e ospiti

Francesco Gabbani è pronto per fare il suo grande ritorno in televisione, e ad intrattenere il suo pubblico nel migliori modo possibile. Saranno due le puntate del suo innovativo show “Ci vuole un fiore” su Rai 1 che ci terranno compagnia nelle prossime serate. Del resto, lo scorso anno il suo show fu un successo conclamato, così come hanno dimostrato gli ascolti tv e i numeri registrati durante le puntate.

Sanremo 2020, canzone Francesco Gabbani: testo, significato, video ‘Viceversa’

Francesco Gabbani e il suo show: ”Ci vuole un fiore”

Dunque, dopo il grande successo dell’anno scorso, ecco che Francesco Gabbani è pronto a replicare, ovviamente con qualche novità interessante, fresca, in grado di catalizzare la grande attenzione del suo pubblico. Manca ormai davvero poco alle due puntate promesse dal suo nuovo show che andranno in onda il 14 e 21 aprile 2023. Un programma originale, innovativo, che sta suscitando grandi aspettative anche in questi giorni che ne anticipano l’uscita.

Il tema principale dello show

Il suo titolo, poi, è tutto un programma: “Ci vuole un fiore” è un programma originale che unisce l’ironia del varietà alla sempre più pressante e necessaria questione dell’ecosostenibilità. Come detto, saranno due gli appuntamenti previsti, durante i quali Gabbani e i suoi ospiti, provenienti da diversi ambiti – tra cui spettacolo, cinema, musica e scienza – cercheranno di confrontarsi con le tematiche ambientali, al centro del dibattito mondiale, impiegando un linguaggio che possa risultare chiaro, lineare e mai ambiguo. L’obiettivo è entrare nel merito delle questioni, capirle ed approfondirle. Il titolo programma proviene anche dall’idea di far portare a tutti gli ospiti un fiore simbolico, come dedica d’amore alla Madre Terra.

Musica e intrattenimento

Ovviamente, insieme a tutto questo, all’interno dello show ”Ci vuole un fiore”, non mancheranno di certo l’intrattenimento e la musica. Infatti, Francesco Gabbani si esibirà in performance, così come duetti e reinterpretazioni dei suoi grandi successi del passato, ma anche in brani di altri cantautori. Un team e una band arricchita con diversi musicisti e coriste pronti a farci sognare con le canzoni più acclamate degli ultimi anni, anche reinterpretate in chiave diversa.