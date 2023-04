Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani non va in onda venerdì 21 aprile 2023: ecco perché

Ci vuole un fiore. Sospesa dalla Rai la seconda puntata del format condotto da Francesco Gabbani e prevista per il prossimo venerdì 21 aprile 2023. La puntata dello show green non andrà in onda in segno di rispetto per il lutto drammatico che ha colpito Roberto Vecchioni di recente, il quale sarebbe stato ospite della puntata.

Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: ‘Dopo tanto dolore è in pace’

Sospesa dalla Rai la puntata di Ci vuole un fiore

Dunque, la programmazione di Rai 1 ha sospeso il programma green ”Ci vuole in fiore”, condotto da Francesco Gabbani, che avrebbe dovuto affrontare per venerdì 21 aprile 2023, la sua seconda e ultima puntata. Una decisione che arriva in queste ultime ore, e maturata proprio in virtù del drammatico lutto che ha colpito Roberto Vecchioni. Di fatto, secondo il programma, il rinomato cantautore sarebbe dovuto essere ospite dello show con un’intervista registrata qualche tempo prima della scomparsa del figlio Arrigo. In considerazione del momento drammatico e privato, estremamente delicato per lui e per l’intera famiglia, la Ri ha deciso di sospendere temporaneamente la trasmissione della puntata, e forse verrà posticipata, anche se al momento non ci sono informazioni sull’eventuale riprogrammazione.

Segno di rispetto per Roberto Vecchioni

Il contributo che il cantautore avrebbe dato in puntata era stato registrato qualche tempo prima che il figlio venisse a mancare, e quindi si è ritenuto opportuno in segno di rispetto non mandare in onda la seconda puntata di ”Ci vuole un fiore”. In luogo del programma di Gabbani, Rai1 trasmetterà la replica del film Sorelle per sempre, in attesa di una decisione sulla seconda puntata e su di una eventuale e futura messa in onda. Una decisione irrevocabile, sulla quale non ha avuto, certamente influenza il numero degli ascolti racimolati dal programma durante la prima puntata:”Ci vuole un fiore”, stando agli ascolti tv, è stato molto convincente maniera convincente: era stato accolto da 2,2 milioni di spettatori e con il 13,2% di share.