Ciao Darwin 9, chi è madre natura stasera: “Trattorie vs Stellati”

Come ogni venerdì torna immancabile l’appuntamento con Ciao Darwin 9 in prima serata su Canale 5. La nuova sfida sarà a tema culinario: a sfidarsi le categorie delle trattorie contro gli stellati. Ma chi sarà Madre Natura? Gli ospiti e tutte le anticipazioni di oggi.

Passano gli anni ma il programma condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis continua ad appassionare il pubblico. Irriverente, spesso trash, con una comicità tanto semplice quanto efficace. E poi i concorrenti, talvolta veramente sconclusionati (ma sempre simatici), che rendono praticamente unico nel suo genere questo programma. A sfidarsi stasera saranno le “trattorie” contro “gli stellati”: cibo, dunque, e a giudicare dalle premesse ne vedremo delle belle. A chiudere, in questa rapida panoramica, il ritorno di Madre Natura dopo il break dell’ultima puntata (due settimane fa, causa Supercoppa venerdì scorso) con Lukasz Zarazowski.

Anticipazioni Ciao Darwin 9: gli ospiti, chi sono i capitani delle due squadre

Come sempre c’è da capire chi capitanerà le squadre. Ebbene, per quanto riguarda i concorrenti delle “trattorie” a guidarli ci sarà niente meno che Claudio Amandola, con il suo nome – fortuna per Mediaset – che ultimamente sta rimbalzando ovunque visto il possibile ritorno in tv de I Cesaroni.

Dall’altro lato ci sarà Andy Luotto, attore prestato alla ristorazione dato che da poco tempo ha aperto un ristorante per dare seguito alla sua passione, oltre che dietro alla macchina da presa, ai fornelli. Ma chi vincerà alla fine? A giudicare le gesta improbabili dei protagonisti, che saranno impegnati nelle classiche sfide, come sempre la giuria composta da 200 persone del pubblico.

Chi è Madre Natura nella puntata di oggi 26 gennaio 2024 a Ciao Darwin

Veniamo ora ad una delle curiosità più cliccate sul web nelle ore precedenti al programma. Ossia: chi sarà Madre Natura stasera? Ebbene, secondo le anticipazioni dovrebbe esserci una tra le modelle che abbiamo visto in studio nelle precedenti puntate. Ecco allora chi potremmo vedere stasera.

Chi è Aleksandra Korotkaia

Aleksandra Korotkaia è una modella di origine russa, dove lavora molto dividendosi tra l’Italia e in particolare Milano. Su Instagram e TikTok la trovate con il nome @dyagilevaaaa.

Chi è Sarah Shaw

Modella di origine australiana, è nata il 15 novembre del 1996. Ha quindi 27 anni. Su Instagram la trovate con l’account @sarahlshaw.

Chi è Andreea Sasu

E’ stata madre natura già nella terza puntata. E’ del 1991. A lei si attribuiscono relazioni ad esempio con il fashion designer Philipe Plein. Vive a Milano ed è una modella. La trovate qui su Instagram.