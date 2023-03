Ciao Maschio, chi sono gli ospiti di sabato 25 marzo 2023: anticipazioni puntata

Nunzia De Girolamo ospiterà nella sua trasmissione, ‘Ciao Maschio’, in onda domani, sabato 25 marzo, su Rai 1 a partire da mezzanotte e 15: il comico Gene Gnocchi, il giudice di Ballando con le Stelle Fabio Canino e il comico di Stasera tutto è possibile Francesco Procopio. I tre verranno interrogati dalla presentatrice sul ‘senso di colpa’.

I tre ospiti verranno interrogati su: ‘I sensi di colpa’

Ciascuno verrà invita a dire se siano mai sentiti in colpa, con genitori, amici, figli, compagne, rispetto a qualcosa e come mai. Cosa nasconde il senso di colpa e soprattutto quali sono le conseguenze legate al senso di colpa. Un argomento che verrà introdotto da un monologo della conduttrice e da un faccia a faccia che quest’ultima avrà singolarmente con ciascuno dei suoi ospiti. Ad arricchire la puntata ci sarà anche l’intervento di Carmelo e Mauro che da tempo vestono i panni delle Karma B, un duo famosissimo che ha anche il compito di fare da portavoce alla comunità LGBTQI+.

Anche il pubblico potrà intervenire

Non solo i personaggi presenti in studio, ma anche il pubblico a casa verrà chiamato a dire la sua sul tema proposto. I telespettatori interessati all’argomento che volessero prendere parte alla discussione potranno esprimere il proprio punto di vista sui social utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.

Qual è il format del programma

Il format del programma che piace al pubblico prevede un viaggio nell’universo maschile con parole, immagini e opinioni. Gli ospiti, esclusivamente uomini, dovranno risponder alle della conduttrice e allo scambio con gli altri ospiti. Al termine di questa conversazione dovranno stare al giudizio delle opinioniste le Karma B che avranno facoltà di promuovere, bocciare o rimandare gli intervistati. Tutto sotto la conduzione di Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia, ex ministra, moglie di Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico è stata concorrente a Ballando con le stelle, opinionista in contenitori Rai e ospite con frequenza nel salotto di Massimo Giletti a Non è l’Arena da due anni alla conduzione di ‘Ciao Maschio’.