Ciao maschio, chi sono gli ospiti di sabato 8 aprile: anticipazioni

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata del programma condotto da Nunzia de Girolamo Ciao Maschio, in onda su Rai 1 in seconda serata. L’appuntamento è previsto per domani, sabato 8 aprile, subito dopo la messa in onda del programma il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Tornando al programma della De Girolamo, anche in questa puntata le sorprese non mancheranno e, come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio. Ecco qualche piccola anticipazione.

Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo! La trasmissione se da un lato vuole dare una certa centralità agli uomini che si sentono, per così dire, smarriti, dall’altro punta a spogliarli della loro virilità, in un emozionante viaggio all’insegna della scoperta dell’universo maschile. Universo, orizzonte che si sostanzia anche del legame con le donne più significative della loro vita. La prossima puntata della trasmissione andrà in onda domani, sabato 8 aprile, e le emozioni per il pubblico a casa non mancheranno. Diversi inoltre gli ospiti che terranno compagnia ai telespettatori per un appuntamento davvero imperdibile! Il tema, il comun denominatore della puntata che andrà in onda domani sarà quello del perdono. Argomento delicato ed importante che darà luogo ad un interessante e prezioso confronto.

Chi saranno gli ospiti della nuova puntata di Ciao maschio? Ad avvicendarsi in studio un terzetto composta dal celebre sportivo Adriano Panatta, Vincenzo Ferrera, celebre personaggio della serie cult Mare Fuori, concludendo poi con l’attore Andrea Di Maria. Questi gli ospiti pronti a fare capolino in studio domani dalla De Girolamo. Le personalità si confronteranno sul tema del perdono che, come anticipato, sarà il filo rosso della trasmissione. Le emozioni sono garantite!