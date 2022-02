Claudia Dionigi, chi è la fidanzata di Lorenzo Riccardi: età, lavoro, segno zodiacale, Instagram, Uomini e Donne, figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi ci sarà lo spazio dedicato alle coppie che si sono formate grazie al programma ‘Uomini e Donne’, con la storia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e quella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Claudia Dionigi è nata il 24 ottobre del 1990 a Roma, ha 32 anni e ha vissuto con la sua famiglia a Latina. Dopo il diploma al Liceo Classico, Claudia ha deciso di interrompere gli studi per dedicarsi all’azienda di famiglia, un vivaio molto grande a Latina. Claudia si è fatta conoscere e amare dal pubblico quando ha partecipato, come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, a Uomini e Donne. Diretta, schietta, simpatica, sarebbe stato difficile non apprezzarla.

Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @claudiadionigi vanta oltre un milione di followers.