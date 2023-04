Claudia Motta dell’Isola dei Famosi 2023 è fidanzata con Simone Rugiati? Vita privata

La modella e Miss Mondo Claudia Motta sta per salpare sull’Isola dei famosi 2023! Riuscirà a superare tutte le sfide che incontrerà? Ancora non lo sappiamo, ma c’è anche un’altra domanda che tutti si fanno: è davvero lei la fidanzata di Simone Rugiati? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e il suo amore segreto!

La vita privata di Claudia Motta

Claudia Motta è una ragazza di 23 anni di Velletri che è stata eletta Miss Mondo nel 2016 ed è una naufraga di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Attorno a lei ci sono tantissimi gossip e la curiosità è alta: è fidanzata? Con chi? Molti gossip la vogliono al fianco dello chef internazionale Simone Rugiati, ma sarà davvero così? Lei è una persona molto riservata, che non ama parlare della sua vita personale. Ha spesso detto, però, di essere concentrata sul suo lavoro e la sua carriera: “Io voglio diventare magistrato e sto studiando per questo” ha ribadito spesso.

Gli indizi dell’amore con Simone Rugiati

Nonostante le dichiarazioni, sembra proprio che Claudia Motta sia fidanzata e pare che il suo amore sia Simone Rugiati! La regina del gossip Deianira Marzano ha detto più volte che sono una bellissima coppia, anche se non si sono mai voluti esporre troppo. In realtà, con l’annuncio della partecipazione di lei allo show sull’isola, lui ha condiviso nelle storie di Instagram una foto della modella con la scritta “Supportate il mio angelo”, storia cancellata dopo poco. Non solo, ci sono molti altri indizi. Lui lavora in Kenya e il suo profilo Instagram è pieno di scatti dal paradiso africano. Se andiamo sul profilo di Claudia Motta, anche qui troviamo foto recenti dal Kenya! Possibile che sia una coincidenza? C’è anche una fotografia che vede lo chef baciare una ragazza al tramonto, ma il volto non è visibile. Nei commenti le persone si sono scatenate: “Sappiamo tutti che è Miss Mondo” e lui ha risposto al commento con una faccina sorridente. Beh, se non è una conferma questa!

L’Isola dei Famosi 2023

La modella Claudia Motta, però, sta per lasciare il Kenya per andare in Honduras e partecipare allo show più chiacchierato degli ultimi anni: L’isola dei Famosi. Riuscirà a superare tutte le sfide che le si presenteranno davanti? Riuscirà a stare separata dalla sua dolce metà per così tanto tempo? Qualcuno già sospetta che la giovane tradirà il fidanzato durante lo show, ma non sarà un po’ presto per dirlo?