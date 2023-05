Claudio Amendola ha una nuova fidanzata? Ecco chi è

L’attore e volto noto del mondo dello spettacolo, Claudio Amendola – che di recente abbiamo visti anche nei panni di regista nella serie di successo Il Patriarca – ha una nuova fidanzata? Dopo il divorzio dalla moglie Francesca Neri, pare che l’uomo abbia ritrovato la serenità al fianco di un’altra donna.

Claudio Amendola paparazzato fuori dal ristornate in compagnia di una donna

Ora, stando al alcune indiscrezioni, la nuova fiamma dell’attore si chiama Giorgia ha 45 anni, 15 in meno di Amendola, e di professione fa la costumista. Inoltre, pare che i due starebbero insieme da ottobre e, da qualche tempo, convivrebbero. A paparazzarli insieme fuori da un ristorante il settimanale Diva e Donna. Nello scatto pubblicato dalla rivista la coppia ride serena: maglioncino e jeans per lui, felpa e pantaloni neri per lei. Fuori dal ristorante in orario di pranzo, si vede la donna accedersi e fumare una sigaretta elettronica mentre parla con Amendola. Lo scatto non lascia trapelare nulla rispetto al fatto che tra i due possa esserci del tenero, potrebbero essere benissimo due amici ma la rivista parla di un amore, di un sentimento che li legherebbe. Inoltre, secondo fonti vicine alla coppia, pare che l’attore sia molto preso da lei.

Le indiscrezioni

Al momento, la notizia non è stata né smentita né confermata. Dunque, non è da escludere che quella avvenuta tra i due possa esser stata una semplice chiacchierata. Tuttavia, tali indiscrezioni vanno ad aggiungersi a quelle lanciate d Dagospia qualche tempo fa che diceva: “La storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. Anche se al momento, come detto, non ci sono in merito conferme ufficiali, la foto pubblicata da Diva e Donna sembra alimentare questa romantica ipotesi.