Il Patriarca 2, perché la seconda stagione è stata cancellata? Ultime novità sulla serie di Claudio Amendola

Cambio di scena, letteralmente, per la serie di Canale 5 il Patriarca, nella quale Claudio Amendola veste sia i panni di attore sia i panni di regista. La seconda stagione era già stata annunciata ma poi uno dei protagonisti ha reso noto che il secondo capitolo dell’amata e seguita vicenda non ci sarà. Ma come mai la fiction è stata cancellata?

Il Patriarca 2 si farà? Data di uscita, trama e anticipazioni

La cancellazione de Il Patriarca 2 e il post sui social

Ad annunciare, con una foto pubblicata su Instagram, che la seconda stagione de Il Patriarca non si farà è l’attore Raniero Monaco di Lapio. Nella vicenda l’uomo interpreta il ruolo di Mario e con il post ha colto anche l’occasione per ringraziare sia il pubblico sia Claudio Amendola per l’opportunità offertagli: “Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato… è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare!”

Ora, però sul post campeggia in maniera alquanto evidente la seguente scritta: “Seconda stagione cancellata”, dicitura che non è certamente passata inosservata da parte dei fan. I commenti sotto al post, infatti, non si sono fatti attendere: “Nooo ma perché????”, chiede un utente al quale ne fa seguito un altro: “È uno scherzo??? Perché? Ma chi decide? (…)”. Queste alcune reazioni dalle quali appare evidente la delusione rispetto all’inaspettata notizia.

La serie era stata confermata

La conferma della seconda stagione della serie era avvenuta mediante un’intervista che lo sceneggiatore Mizio Curcio aveva rilasciato a TvBlog, successivamente alla messa in onda delle prime puntate. Poi anche il regista e protagonista Claudio Amendola non aveva fatto mistero del fatto che se la vicenda avesse raccolto una buona udienza di pubblico e se, dunque, quest’ultimo avesse mostrato interesse verso la fiction non ci sarebbero stati problemi a proseguire con la storia. Ad oggi, quindi, non è chiaro il motivo che ha portato Mediaset alla cancellazione de il Patriarca 2.