Il Patriarca 2 si farà? Data di uscita, trama e anticipazioni

Il Patriarca 2 si farà? Quando manca soltanto una settimana alla messa in onda dell’ultimo episodio della fiction – che ha riscosso un grande successo – il Patriarca, sono in tanti già a chiedersi se ci sarà un secondo capitolo. Del resto il personaggio interpretato da Claudio Amendola, il losco figuro di Nemo Bandera, è entrato nel cuore dei telespettatori. La trama ci ha portato dentro la “sua” Deep Sea diventata una delle aziende più importanti – anche per via dei suoi traffici poco puliti – della Puglia. Ma tanti sono i nemici che i Bandera hanno dovuto fronteggiare. Ad ogni modo, in attesa dunque di vedere il finale di stagione (attesissimo), vediamo tutte le notizie in merito al futuro della serie.

Il Patriarca 2 ci sarà? Cosa sappiamo, ultime news

Possiamo rispondere a questa domanda? Ebbene sì, in tutti i sensi. Il Patriarca 2 infatti si farà e con tutta probabilità sarà inserito nel palinsesto 2024 di Mediaset. A dare conferma in tal senso era stato già lo stesso Amendola, che si era dichiarato disponibile a proseguire nel ruolo di Nemo Bandera, ma adesso ci sono anche le parole di Mizio Curcio, sceneggiatore della fiction: a TvBlog ha infatti affermato che “la seconda stagione è già stata scritta e che le riprese cominceranno a breve”.

Come finisce la prima stagione, anticipazioni e trama ultima puntata venerdì 17 maggio

Intanto venerdì prossimo, 17 maggio 2023, in tv sarò trasmesso l’ultimo episodio de Il Patriarca. Vedremo così la conclusione, per il momento, delle intrigate vicende viste sin qui: ad ogni modo, secondo le anticipazioni, il matrimonio di Mario e Nina viene interrotto da un evento imprevedibile che causerà gravi conseguenze ai Bandera. Ad approfittare della situazione è Freddy, che cerca di ricattare Nemo. Cosa accadrà dunque? Non ci resta che attendere sette giorni per saperne di più. Con la consapevolezza però che, al momento dei titoli di coda, in realtà per Nemo Bandera sarà soltanto un arrivederci…