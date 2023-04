Raniero Monaco di Lapio è nobile? Età e vita privata dell’attore de Il Patriarca

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin su Canale 5! Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche il celebre attore Raniero Monaco di Lapio. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto su di sé: dall’amore alla carriera. In moltissimi si chiedono se abbia una discendenza nobiliare oppure no: ecco la verità.

Raniero Monaco di Lapio è nobile?

L’attore Raniero Monaco di Lapio in una delle ultime interviste, ha raccontato dettagliatamente le sue origini: la madre è metà inglese è metà siciliana, mentre il padre è partenopeo. Lui è nato a Londra, ma i genitori hanno divorziato quando lui era ancora piccolissimo. Per cui si è trasferito in Italia, dove è cresciuto. La domanda che tutti si fanno è: Raniero Monaco è nobile? Ebbene sì, lo è da parte di padre. Infatti, lui discende da una casata nobiliare napoletana molto importante. Per ragioni di sicurezza hanno preferito non svelare altri dettagli.

Età e vita privata dell’attore

La vita privata e familiare di Raniero non è stata facilissima. Ha spesso raccontato di aver avuto un’infanzia molto difficile: accettare la separazione dei genitori ha portato a grandi sfide. Da sempre, vive un po’ a metà tra l’Italia e l’Inghilterra. Fortunatamente, però, ha sempre avuto al suo fianco anche la sorella Olivia, con cui ha un rapporto molto speciale. Ad oggi ha 40 anni e pare che abbia un buon rapporto con entrambi i genitori.

Il ruolo ne Il Patriarca

Raniero Monaco di Lapio è tornato in auge sul grande schermo con il suo ultimo ruolo nella fiction “Il Patriarca“. Ha recitato al fianco del grandissimo attore romano Claudio Amendola, nella fiction Nemo. Nella serie interpreta l’avvocato Mario Rizzi, cresciuto sotto l’ala di Nemo, è un ragazzo ambizioso e arrivista. Nonostante il suo lato oscuro, ha riscosso grande successo da tutti i telespettatori e le telespettatrici grazie alle sue grandi capacità espressive e attoriali. Quale sarà il suo prossimo ruolo?