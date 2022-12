Claudio di Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore di Daniela, età, lavoro, carriera

Uomini e Donne. Anche oggi una puntata scoppiettante con tanti nuovi arrivi, tra cui uno per la bionda Daniela del trono over: si chiama Claudio ed è un uomo molto affascinante ed avvenente, col il suo modo di fare è riuscito a conquistare il sorriso della sua dama che ha quindi deciso di tenerlo per iniziare una nuova conoscenza.

Claudio, un nuovo cavaliere per Daniela di Uomini e Donne

Claudio è il nuovo cavaliere sceso oggi nello studio di Maria De Filippi, a Uomini e Donne, per conoscere la bella Daniela, da qualche tempo bersagliata da Tina per le sue difficoltà nel trovare l’amore in studio e per il suo carattere. Nonostante questo, però, Daniela non demorde, e infatti oggi il suo nuovo cavaliere si è presentato con coraggio per lei. Claudio ha 63 anni, due nipotini e un altro in arrivo, è del segno dell’acquario, ed è un pensionato di una società di telecomunicazioni. Come lui stesso ha sottolineato, è campano di origini: ”Ho notato due cose di te, Daniela, ed entrambe mi piacciono. Soprattutto il fatto che sei una sognatrice, perché anche io sono un sognatore, forse entrambi viviamo di aspettative. Ci troveremo bene!” Le sue dichiarazioni hanno sciolto il sorriso di Daniela che, infatti, ha deciso di continuare a conoscerlo.