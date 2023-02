Claudio Giannelli, chi è il biografo di Nilla Pizzi: età e carriera

Nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto televisivo targato Rai in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. In studio, tra i tanti ospiti della puntata, ci saranno anche la nipote e il biografo Claudio Giannelli dell’indimenticabile Nilla Pizzi per un ricordo e omaggio alla cantante. Ma cosa sappiamo proprio su Claudio Giannelli? Scopriamolo in questo articolo.

Cosa sappiamo su Claudio Giannelli il biografo della cantante Nilla Pizzi

Riassumere la carriera e la vita di Nilla Pizzi in poche righe è un’impresa praticamente impossibile. Il suo è un percorso che ha abbracciato epoche e periodi profondamente diversi del nostro Paese, dalla guerra alla successiva ricostruzione, fino ad arrivare ai frenetici anni ’80. Canto, teatro, radio e una voce suadente e calorosa che non dimenticheremo mai. E poi gli straordinari successi al Festival di Sanremo dove ha partecipato complessivamente in dieci edizioni in veste di concorrente, ospite e conduttrice. Come scordare poi il Festival del ’52 dove conquistò l’intero podio? Quindi il successo al cinema. Insomma una carriera letteralmente d’oro. E che dire della sua vita privata? Dal matrimonio finito anzitempo per la chiamata alle armi ricevuta dal marito, Guido, che aveva lo stesso suo cognome pur non essendo suo parente, fino ad arrivare alle storie d’amore successive. Per ripercorrerla, senza tralasciare nulla, Claudio Giannelli, biografo ufficiale della Pizzi deve per questo aver faticato non poco. Di lui sappiamo che ha curato testimonianze e racconti sulla vita della cantante. Il biografo è stato ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 3 febbraio 2023 insieme alla nipote della cantante (Nilla Pizzi aveva due sorelle e non ha mai avuto figli) Maura Fantuzzi. Ricordiamo che Nilla Pizzi è morta nel 2011 dopo essere stata ricoverata per un intervento in Ospedale. Aveva 91 anni.

