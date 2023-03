Claudio Lippi: chi è, età, carriera, oggi, malattia, moglie, figlia, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di “Da noi a Ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti in studio oggi ci sarà anche il famoso cantate Claudio Lippi. Rilascerà una toccante intervista in cui racconterà a cuore aperto tutto sulla sua vita privata e la sua carriera. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Claudio Lippi: età e carriera

Claudio Lippi è nato a Milano il 3 giugno del 1945 ed è un noto cantante, produttore discografico e conduttore televisivo. Ha prima esordito come cantante, poi ha partecipato a diverse tournée teatrali con Memo Remigi e ha iniziato a fare delle comparse in alcune trasmissioni televisive di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Nel 1972 è approdato in radio e ha condotto varie trasmissioni per la Rai, poi nel 1980 ha trasmesso il primo quiz in fascia preserale su Rai 1. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e dal 9 settembre del 2019 è stato impegnato nella co-conduzione de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi.

La malattia

Claudio Lippi ai microfoni della trasmissione Io e te condotta da Diaco ha raccontato la sua malattia: “Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima avevo avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo fare un elettrocardiogramma. Ci andai dopo la fine delle registrazioni e il medico mi disse che stavo morendo”. Tantissimo lo spavento, ma fortunatamente il conduttore ora si è ripreso alla grande.

Vita privata: moglie, figlia e Instagram

Claudio Lippi è sposato dal 1989 con Kerima Simula. Dopo la separazione nel 1994, i due si sono riavvicinati e ora sembrano felici insieme. Dalla loro unione è nata una figlia, Federica, che li ha resi nonni della piccola Mya. Claudio Lippi aveva un profilo Instagram da circa 30 mila followers, ma ad oggi non risulta più attivo.