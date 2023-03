Quando si sposano Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Data e location matrimonio

Teresa Langella e Andrea Del Corso sono una delle coppie vip più amate e oggi saranno ospiti di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Racconteranno tutto sulla loro storia d’amore e il matrimonio in arrivo. Siete curiosi di sapere quando e dove si sposeranno? Ve lo raccontiamo noi!

L’amore tra Teresa Langella e Andrea Del Corso

I due si sono conosciuti durante un’edizione di Uomini e Donne di qualche anno fa e l’inizio della loro relazione è stato molto turbolento. Lei era una tronista e lo aveva scelto, ma lui inizialmente aveva rifiutato di uscire con lei. Dopo poco, però, ha deciso di tornare sui suoi passi e al momento della scelta hanno lasciato gli studi televisivi mano nella mano. Dopo qualche tempo sono andati a convivere e ad oggi sono più innamorati che mai.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio che li ha visti protagonisti è stata una delle più belle dell’ultimo periodo: erano in vacanza alle Seychelles e lui ha noleggiato un elicottero. Durante il volo lui le ha detto “In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo. Forse in quest’isola serve un nuovo primato, quello dell’amore più grande al mondo”. Forse lei aveva capito e ha iniziato a piangere a dirotto, lui ha continuato: “Il cocco de mer rappresenta la maternità mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere insieme a te per sempre”. Sono arrivati davanti una piccola isoletta, sulla sabbia si vedeva la scritta “Vuoi Sposarmi?”. Sono atterrati e tra molti baci e lacrime lei ha detto di sì.

Quando si sposano? Data e location del matrimonio

Adesso tutti si chiedono quando avverrà questo tanto atteso matrimonio che li vede protagonisti. In realtà non hanno ancora svelato i dettagli, ma potrebbe avvenire in un posto magico come le Seychelles, dove si trovano ancora in vacanza. Anche la data non è nota e ci sono tanti rumors in merito, secondo molti i due giovani si sposeranno entro l’anno. Forse riveleranno quanlche dettaglio in più oggi a Silvia Toffanin? Ecco il video della proposta di matrimonio: