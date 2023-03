Desdemona di Uomini e Donne parla dopo la puntata: ‘Ho sporto querela contro Gianni e Armando’

Desdemona di Uomini e Donne è stata cacciata via dal programma e dagli studi Maria de Filippi. Ma ora, la Dama del Trono Over Desdemona Bolzano ha rotto definitivamente il suo silenzio attraverso il social Instagram. Un lunghissimo sfogo, alla fine del quale ha spiegato quanto accaduto da parte sua, dicendo di aver ”“dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”.

Desdemona di Uomini e Donne le dichiarazioni su Instagram

Desdemona è stata cacciata dallo studio da parte di Maria De Filippi, e ora ha deciso di rompere il suo silenzio e sfogarsi definitivamente attraverso i social dopo quel che è successo nella puntata di ieri, mercoledì 15 marzo 2023. A quanto sembra, la Dama sarebbe stata smascherata definitivamente da Armando Incarnato e Gianni Sperti con i quali ha avuto un durissimo scontro verbale prima di uscire fuori dagli studi. Ora, attraverso le sue stories ha voluto comunicare di aver dato “mandato ai legali di agire, per il materiale diffuso, non autorizzato” e per le ”informazioni falsificate e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti”.

‘Ho sporto querela contro Gianni e Armando’

Vi riportiamo, in parte, quelle che sono state le sue parole: “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo”. Successivamente, la Dama ha raccontato di non essere stata a conoscenza del fatto che alcune sue conversazioni private con un ex partecipante del programma erano state registrate, così come non sapeva che quelle conversazioni ”erano state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione”.

”Insulti sessisti e violenti”

Ma non è tutto, perché secondo quanto ha scritto e dichiarato, durante la puntata avrebbero tagliato alcuni insulti nei suoi riguardi, molto violenti e sessisti, come riportato anche da Fanpage.it. Insomma, un epilogo non felice della sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, e le cose potrebbero ancora continuare.