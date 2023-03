Claudio Lippi, chi è la figlia Federica: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di “Da noi a Ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti in studio oggi ci sarà anche il famoso cantate Claudio Lippi in compagnia della figlia Federica. Rilasceranno una toccante intervista in cui racconteranno tutto sulla loro famiglia. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi sono le sue due figlie Lenni e Federica.

La vita privata di Claudio Lippi

Claudio Lippi, in realtà ha avuto due figlie: la prima si chiama Lenni ed è nata nel 1975 ed è figlia di Laura Belli. Tra loro le cose non sono andate molto bene e dopo poco tempo ha conosciuto Kerima Simula. I due sembravano innamoratissimi e si sono sposati nel 1989. Le cose, però, non sono andate molto bene e si sono separati nel 1944. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, però i due si sono riavvicinati negli ultimi anni e adesso sembrano di nuovo felici insieme. Dalla loro unione è nata una figlia, Federica. Claudio ha confessato varie volte di avere dei sensi di colpa nei confronti delle figlie: “Non sono stato un buon padre” ha ammesso.

Chi è Federica Lippi: età, lavoro e vita privata

Federica Lippi è la secondogenita del cantante, nata dal suo matrimonio con Kerima Simula. Lei è nata l’11 maggio del 1988 e ha 32 anni. Ha raccontato in diverse occasioni di aver vissuto un’infanzia turbolenta e di aver sofferto molto la mancanza del padre. I suoi genitori si sono separati mentre lei aveva soltanto 6 anni e ha vissuto gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza solo con la madre. Claudio ha sempre ammesso le sua mancanze e ha chiesto scusa alla figlia in tutti i modi possibili e ha lavorato negli anni per ricucire un rapporto con lei. Nel 2000 si è anche riavvicinato all’ex moglie e nello stesso anno i due si sono risposati con Federica presente. Quest’ultima ha avuto una figlia di nome Mya Summer da una relazione tossica e per questo si è allontanata dal compagno. Ad oggi Claudio, Karima, Federica e la piccola Mya vivono tutti assieme in una bellissima casa a Roma e sembra che Claudio sia un ottimo nonno.

Chi è Lenni Lippi: età, lavoro e vita privata

Lenni Lippi è la primogenita di Claudio, nata nel 1975 e oggi ha quasi 48 anni. Lei è una persona molto riservata e ha preferito non apparire in tv assieme al padre. Si è laureata in Scienze Politiche, ma la sua vera passione è sempre stata per il canto e la musica. Infatti si è poi dedicata agli studi artistici e ad oggi è un’attrice e una cantante. Ha un sito molto curato in cui pubblicizza tutti i suoi lavori e su cui ha dichiarato: “La mia carriera di cantante inizia molto presto, al liceo, quando tutti i miei compagni di classe mi chiedevano di cantare le sigle dei cartoni animati. Da allora ho sempre cantato”. Sembra che nessuna delle due abbia un profilo Instagram.