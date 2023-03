Claudio Lippi, chi è la moglie: età, lavoro, figlia

È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di “Da noi a Ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti in studio oggi ci sarà anche il famoso cantate Claudio Lippi in compagnia della figlia Federica. Rilasceranno una toccante intervista in cui racconteranno tutto sulla loro famiglia e parleranno soprattutto di Kerima Simula, mamma di Federica e due volte moglie del cantante. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

I due matrimoni con la moglie Kerima

Claudio Lippi ha avuto una vita amorosa piuttosto tumultuosa. Ha conosciuto Kerima Simula a metà degli anni ’80 e i due si sono innamorati subito. L’11 maggio del 1988 è nata la loro unica figlia Federica, che oggi ha 32 anni. Claudio e Kerima Si sono sposati per la prima volta nel 1989 e sono rimasti insieme per 5 anni. Nel 1994 hanno divorziato perché le cose non stavano andando più molto bene. Dopo una pausa di circa due anni, si sono ritrovati e riavvicinati. La figlia Federica è stata molto felice e nel 2000 i suoi genitori si sono risposati, lei ha assistito alla festa con gran gioia di riavere di nuovo suo papà a casa con lei. La figlia lo ha anche reso nonno della piccola Mya e tutti e quattro vivono assieme in una bellissima casa a Roma. Sembra che Claudio sia un ottimo nonno.

Chi è Kerima Simula: età, lavoro e figlia

Kerima Simula è una donna molto riservata che non ama le luci dei riflettori, per questo motivo non sappiamo quasi nulla di lei. Non è mai apparsa in nessun salotto televisivo insieme al marito Claudio, per cui non sappiamo quale sia la sua età né dove sia nata. L’unica cosa nota è che vive a Roma da moltissimi anni, ha frequentato il Convitto Nazionale Federico II e di professione fa la chef. Ha avuto la sua unica figlia Federica dal primo matrimonio con Claudio Lippi.

Il primo amore con Laura Belli

Prima dell’incredibile vicenda con l’attuale moglie Kerima, Claudio Lippi ha avuto una storia amorosa molto tormentata. Il suo primo amore è stato con la ballerina e attrice Laura Belli. Hanno vissuto anni di passione da cui è nata la sua prima figlia di nome Lenni, nel 1975. Le cose tra loro non hanno funzionato e si sono presto separati. Dopo poco tempo Claudio ha conosciuto Kerima Simula, la sua attuale moglie. Tutto il resto è storia.