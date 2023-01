Clea di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, vita privata, Biagio e Carla

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, che sta conoscendo meglio Carla, dama che ha chiamato la trasmissione per frequentarlo. Tra i due, però, c’è anche Clea. Conosciamola meglio!

Cosa sappiamo su Clea di Uomini e Donne

Clea è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e sappiamo che nella vita si occupa di trade marketing. Non abbiamo molte informazioni sulla bellissima donna, ma sicuramente impareremo a conoscerla durante le prossime puntate. Quello che sappiamo, però, è che ha lasciato il numero a Biagio per conoscerlo meglio: sarà la volta buona?

Carla su tutte le furie

Carla e Biagio hanno trascorso una bellissima serata insieme, ma la donna ha chiesto all’uomo di non dirlo in studio. E non per pudore e per nascondersi, ma perché, come ha spiegato Maria, un suo ex continuerebbe a cercarla. Biagio, quindi, che inizialmente aveva rifiutato il numero di Clea ha pensato bene di lasciarsi andare e di accettarlo perché non si fida di Carla: secondo lui lei è ancora impegnata.

Questo, però, ha mandato su tutte le furie Carla, convinta che Biagio stesse con Clea in camera da letto. Quindi è andata lì, nell’albergo, ma ha trovato Biagio da solo. E non contenta ha chiamato Clea per avere più informazioni. Come andrà a finire tra i due? I colpi di scena e le grandi emozioni non mancano, ma quello che pare certo è che Biagio, archiviata la storia con Silvia, non riesca a darsi pace e a trovare la donna giusta per lui. E cosa dirà, invece, dal canto suo Carla? Clea deciderà di conoscere, ugualmente, Biagio? Chissà…