Come è morta Milva: la malattia della cantante

Si parlerà di Milva oggi nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1. La cantante è scomparsa ormai due anni fa ma il suo ricordo è ancora più vivido che mai. Dotata di una bellissima voce, unica nel suo genere, ha incantato il pubblico non solo in Italia ma anche nei maggiori palcoscenici del mondo. Soprannominata “la rossa”, per via del colore dei suoi capelli, è morta nell’aprile del 2021.

Di quale malattia soffriva Milva

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolacati, era nata a Goro in Provincia di Ferrara, nel 1939. E‘ morta il 23 aprile del 2021. Cantante, voce meravigliosa, ma anche attrice, Milva si è esibita in tutto il mondo da Milano, a Parigi, da Zurigo a Berlino, da Amsterdam a New York. Per questo il suo ricordo unisce così tante persone legate, per un motivo o per un altro, all’artista. Dal punto di vista politico non ha mai nascosto il suo schieramento ideologico tanto da aggiungere un altro significato all’appellativo di “rossa” oltre cioè a quello legato al colore dei capelli. In carriera ha preso parte in diverse occasioni al Festival di Sanremo sia da artista in gara che da ospite tanto da detenere il record di partecipazioni (senza vittorie tuttavia) alla manifestazione condiviso con Peppino Di Capri, Toto Cotugno, Al Bano e Anna Oxa. Nel 2007 ha ricevuto inoltre il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Due anni dopo le è stata diagnostica una malattia neurodegenerativa: la cantante si è infine spenta nell’aprile 2021 come detto nella sua casa di Milano in Via Serbelloni. Aveva 81 anni. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Blevio sul Lago di Como.

La vita privata, marito

Milva si era sposata nel 1961 con Maurizio Corgnati, regista televisivo e cinematografico, nonché critico d’arte e discografico. La coppia è rimasta insieme fino al 1969 quando l’attrice si legò poi all’attore Mario Piave. Dalla loro unione è nata una figlia, Martina Corgnati, che nel 2018 ritirò per la mamma sul palco dell’Ariston il premio alla carriera. Maurizio Corgnati è invece morto nel 1992 a Torino.