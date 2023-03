Come è morto Franco Califano: età, carriera, canzoni del Califfo

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Che oggi ricorderà, a dieci anni dalla sua scomparsa, il grande Franco Califano. A raccontare una delle voci italiane più amate di sempre, il cantautore Dario Baldan Bembo coautore con Califano, tra le altre, della celebre “Minuetto”, l’attrice ed ex compagna del “Califfo” Mita Medici ed il giornalista Marino Collacciani autore del libro “Francamente Franco – Il vero volto di Califano”. Con loro, anche il cantautore Franco Simone.

La morte di Franco Califano

Franco Califano, nato a Tripoli, è morto a Roma, ad Acilia, esattamente 10 anni fa: era il 30 marzo del 2013 quando Il Califfo, che con le sue canzoni e i suoi testi ha fatto la storia della musica italiana, si è spento. Califano prima di morire, il 18 marzo del 2013, si è esibito al Teatro Sistina di Roma, poi tre giorni dopo ha tenuto il suo ultimo concerto al Club Ueffilo di Gioia del Colle. Il 30 marzo di quell’anno, all’età di 74 anni, è morto per arresto cardiaco. Tre anni prima, nel 2010, a causa del suo stato precario di salute, dovuto alla rottura di tre vertebre dopo una caduta dalle scale, ha dovuto rinunciare per un periodo alle sue serate.

Franco Califano è sepolto accanto al fratello Guido e il suo epitaffio racconta bene quello che è stato: “Non escludo il ritorno”.

Le sue canzoni di successo

Da sempre autore di testi e poesie, ha scritto per molti artisti, tra cui:

Mia Martini (Minuetto, La nevicata del ’56, Il guerriero)

Ornella Vanoni (La musica è finita, Quando arrivi tu, Una ragione di più)

Peppino Di Capri (Un grande amore e niente più che ha vinto Sanremo nel 1973)

Bruno Martino (E la chiamano estate)

Edoardo Vianello e Wilma Goich (Semo gente de borgata)

Loretta Goggi

Mina (Amanti di valore)

Patty Pravo

Come cantautore, ecco le sue canzoni più note: