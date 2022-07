È morto Tonino Cripezzi: era il leader dei Camaleonti, ieri il concerto

Lutto nel mondo della musica italiana. Antonio Cripezzi, meglio conosciuto come Tonino, cantante e tastierista dei Camaleonti, gruppo musicale nato negli anni ’60, è stato trovato senza vita in hotel, nella stanza d’albergo di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Come è morto Tonino Cripezzi

Tonino Cripezzi, molto probabilmente, è morto a causa di un malore, che nella notte non gli ha lasciato ‘via di fuga’. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso. Il cantante, 76 anni, aveva già avuto dei problemi di salute, ma ieri era ritornato sul palco. E quello con il gruppo di sempre, nel parco Villa de Riseis di Pescara, è stato il suo ultimo concerto. Prima la cena, poi il ritorno in albergo e questa mattina la tragica notizia.

Il messaggio di Mario Lavezzi

Commovente l’ultimo saluto che Mario Lavezzi, compositore, cantautore e produttore discografico, ha voluto dedicargli sui social. Tra dolore e incredulità.

“Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme che terrò sempre nel mio profondo caro amico”.