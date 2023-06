Come finisce The Good Doctor 6? Anticipazioni ultima puntata

[adrotate group="9"]

Ci siamo, è tutto pronto per il finale di stagione di The Good Doctor 6! L’appuntamento con il dottor Shaun è previsto, come sempre, per questa sera su Rai 2 a partire dalle 21.20. I colpi di scena e le emozioni, che terranno i telespettatori incollati allo schermo, non mancheranno! Ma cosa vedremo nell’ultima puntata dell’amata serie? Ecco per voi qualche anticipazione.

The Good Doctor 6, anticipazioni ultima puntata su Rai 2: trama episodi mercoledì 14 giugno 2023

Al via il finale di stagione di The Good Doctor 6

È arrivata alla conclusione la sesta stagione della serie The Good Doctor, il medical drama di Rai 2 che nel corso delle passate settimane ha fatto compagnia ai telespettatori. Anche questa sera saranno due gli episodi pronti a regalare tante emozioni all’affezionato pubblico che da sempre segue con costanza ed affetto le vicissitudini del dottor Shaun, nonché di medici e pazienti della clinica. I titoli delle puntate che si apprestano ad andare in onda sono i seguenti: “Una bella giornata” e “Travaglio d’amore“.

Le anticipazioni delle puntate

Il primo episodio del medical drama si intitola “Una bella giornata” e racconta di un turno difficile al San Bonaventure, dove Murphy tiene sotto controllo l’operato di Glassman senza tuttavia rendersi conto di quanto il medico si trovi in difficoltà sapendo di essere costretto ad abbandonare la sua professione. Invece, intorno alle 22.10 sarà poi trasmesso il secondo ed ultimo episodio, intitolato: “Travaglio d’amore”, nel corso del quale Lea e Shaun arriveranno, finalmente, al grande giorno, quello in cui si prepareranno per diventate genitori.

Cosa andrà in onda al posto di The Good Doctor 6?

Ma una volta terminato The Good Doctor 6 cosa andrà in onda su Rai 2? Il prossimo mercoledì ad andare in onda sul piccolo schermo sarà la nuova stagione di Delitti in Paradiso. Di quest’ultima verranno trasmessi, in prima visione, i primi due degli otto episodi che fanno parte della 12esima stagione della serie.